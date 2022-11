Dem rival: l’absence du forum du représentant WVa GOP Miller se démarque

CHARLESTON, W.Va. (AP) – La représentante républicaine américaine sortante Carol Miller a transmis à plusieurs reprises des opportunités de dialoguer avec son principal adversaire pour discuter de problèmes avec les électeurs de son district de Virginie-Occidentale, empruntant plutôt une voie plus directe.

Alors que Miller est apparu lors d’un événement avec la démocrate Lacy Watson à Beckley en avril lors des élections primaires, Watson a déclaré que Miller ne s’était pas présenté lors de forums dans plusieurs comtés pendant la campagne électorale générale.

“Je me présente pour représenter les familles de travailleurs et les individus du 1er district”, a déclaré Watson lors d’un entretien téléphonique. «Je crois que mon homologue, Carol Miller, ne fait pas cela.

“Elle m’a juste esquivé à chaque événement.”

Miller a déclaré qu’elle avait transmis son message directement aux gens.

“Mon objectif en tant que représentante élue est d’entendre mes électeurs et de le faire là où ils se trouvent”, a-t-elle déclaré. “Je suis fier d’avoir organisé ou rejoint plus de 100 événements au cours des 90 derniers jours seulement, m’adressant à des propriétaires d’entreprise, des étudiants, des parents, des personnes âgées et à tant de personnes dans notre district, notre état et notre pays.”

Miller brigue son troisième mandat à la Chambre des États-Unis mardi prochain. Elle a facilement remporté ses deux mandats précédents dans un État qui a massivement soutenu l’ancien président Donald Trump. Miller a obtenu 66% des voix en battant trois challengers du GOP lors de la primaire du 10 mai.

Résident de Bluefield, Watson s’est présenté sans opposition à la primaire de mai. Il a perdu de peu la course primaire démocrate de 2020 dans l’ancien 3e district contre Hilary Turner, qui à son tour a perdu contre Miller. Watson, 45 ans, cherche à devenir le premier Afro-Américain à siéger au Congrès depuis la Virginie-Occidentale. Il poursuit un doctorat. en planification, gouvernance et mondialisation à Virginia Tech.

Miller, qui aura 72 ans vendredi, est éleveur de bisons et propriétaire d’une petite entreprise. Son père est feu le représentant américain Samuel Devine de l’Ohio. Elle a servi six mandats à la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale. Depuis qu’elle est devenue la troisième femme de Virginie-Occidentale élue au Congrès en 2018, Miller a gardé un profil plus bas par rapport à certains de ses collègues plus francs.

Alors que les comptes de médias sociaux du bureau de Miller tiennent les électeurs informés des communiqués de presse et des photos des visites officielles, sa page Twitter de campagne est restée silencieuse depuis la primaire du 10 mai. Sa page Facebook de campagne a rendu public un défilé du Festival de la citrouille à Milton et un défilé du Jour de l’Indépendance à Ripley.

“Elle dit soit, hé, la Virginie-Occidentale est déjà considérée comme solidement rouge, donc je n’ai pas du tout à faire campagne parce que nous allons juste être un État rouge”, a déclaré Watson. “Ou elle dit que Lacy n’a aucune chance, il ne fait pas partie de mes concurrents comme Hilary l’était il y a deux ans, et je vais juste faire ce que je veux.”

Miller a refusé les demandes d’entretien téléphonique, ne répondant qu’aux questions par écrit. Sa campagne a cité ses voyages de bureau occupés et son travail à la tête des efforts de recrutement du Comité national républicain du Congrès.

En tant que membre de la minorité républicaine, Miller a passé une grande partie de son temps à jouer la défense pendant son séjour au Congrès, votant systématiquement contre les initiatives poussées par la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi et ses alliés. Miller a voté contre le projet de loi phare des démocrates sur le climat et les soins de santé en août, affirmant que la soi-disant loi sur la réduction de l’inflation n’a rien fait pour réduire l’inflation ou fournir un soulagement financier aux familles de Virginie-Occidentale. Mais la mesure signée par le président Joe Biden épargne également des millions de résidents américains qui achètent des plans de soins de santé sur les marchés fédéraux et étatiques des coûts plus élevés l’année prochaine.

Miller s’est rangée du côté de ses collègues du House GOP en votant contre un plafond de 35 $ sur l’insuline et contre une proposition visant à réprimer les prétendues hausses de prix par les compagnies pétrolières et d’autres producteurs d’énergie au milieu des prix à la pompe.

Elle a également voté contre un projet de loi visant à remanier les règles de certification des résultats d’une élection présidentielle en réponse à l’insurrection du 6 janvier. Miller, un fervent partisan de Trump, s’est opposé à la certification des victoires de Biden sur Trump en Arizona et en Pennsylvanie.

Lorsqu’on lui a demandé si elle soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement à la lumière de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin de supprimer les protections constitutionnelles des femmes en matière d’avortement, Miller a déclaré qu’un projet de loi récemment signé par le gouverneur de Virginie-Occidentale interdisant l’avortement à toutes les étapes de la grossesse “est un modèle pour chaque état et notre nation. J’espère voir cette politique adoptée à l’échelle nationale et soutiendrai les efforts législatifs pour promulguer la norme de Virginie-Occidentale partout.

En août, Miller a retweeté les commentaires du représentant du GOP de Pennsylvanie Mike Kelly qui critiquaient le plan d’annulation de la dette de prêt étudiant de Biden.

“Remettre aux contribuables qui travaillent dur la facture des prêts universitaires est une politique injuste et mauvaise”, a déclaré Miller. « Le gaspillage, les abus, les ballonnements et les mauvaises politiques ont fait monter en flèche le coût de l’éducation. Nous devons nous concentrer sur la réduction du coût de l’éducation, et non sur les contribuables avec une autre facture.

La Maison Blanche a répondu à Kelly sur Twitter en nommant certains législateurs du GOP qui ont fait annuler leurs propres prêts du programme de protection des chèques de paie pendant la pandémie de coronavirus.

Selon le groupe de réflexion Center for American Progress, Miller et 12 autres membres du GOP du Congrès ont vu leurs prêts annulés. Le montant de 3,1 millions de dollars de Miller était le plus élevé. Au moins cinq concessionnaires automobiles appartenant au mari de Miller ont reçu des prêts dans le cadre du programme créé sous l’administration Trump, selon les données du gouvernement fédéral.

Miller et Watson font également face à l’opposition de la candidate indépendante Belinda Fox-Spencer de Peterstown. Elle est échographiste spécialisée dans la santé des femmes et se dit conservatrice constitutionnelle. Fox-Spencer a également perdu aux élections générales de 2020 dans l’ancien 3e district.

Fox-Spencer a déclaré dans un e-mail qu’elle ne se considérait pas comme une politicienne, mais simplement comme quelqu’un qui veut aider les gens sans avoir de titre ni de projecteur – “un peu comme un super-héros Marvel”. Elle veut surtout des solutions pour une jeune génération qui a “peu ou pas d’espoir”.

La campagne de Miller a rapporté avoir collecté près de 1,1 million de dollars, principalement auprès des comités d’action politique. Fox-Spencer n’a signalé aucun reçu de collecte de fonds. Les dossiers de la FEC ne contenaient aucun rapport de dépenses pour Watson.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

John Raby, l’Associated Press