Dem Gov lance une organisation à but non lucratif visant à codifier l’avortement à l’échelle nationale

Le gouverneur démocrate JB Pritzker de l’Illinois a lancé mercredi une organisation à but non lucratif dans le but de lutter contre « l’extrémisme » et de promouvoir une législation pro-avortement à travers le pays, selon une annonce sur YouTube.

L’association à but non lucratif 501(c)(4), Pensez grande Amériqueest un dérivé du slogan de la campagne 2018 de Pritzker « Think Big » et se concentre sur le plaidoyer en faveur de l’avortement après l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade en juin 2022, selon à Politico. Pritzker a affirmé qu’il s’agissait d’un « moment charnière » pour le pays, affirmant que l’organisation à but non lucratif poursuivrait le « succès » de la législation sur l’avortement dans l’Illinois dans d’autres États luttant contre les « extrémistes de droite ». selon à la vidéo. (EN RELATION : EXCLUSIF : La ville a été poursuivie en justice pour un « Fonds de justice reproductive » de 500 000 $ qui aurait « aidé et encouragé » les avortements illégaux)

« Notre nation est à la croisée des chemins », a déclaré Pritzker. «Ces dernières années, l’agenda de l’extrême droite est devenu encore plus extrême. … C’est un moment charnière en Amérique, c’est pourquoi je suis fier d’annoncer « Think Big America », une organisation dédiée à la sauvegarde des droits reproductifs et à la lutte contre les extrémistes de droite qui veulent nous faire reculer.

Je suis ravi de lancer @Think_Big_USA aujourd’hui! Depuis la marche avec ma mère jusqu’à la codification des droits reproductifs dans la loi de l’État, mon engagement à défendre nos libertés a duré toute ma vie. Nous menons la lutte contre l’extrémisme à l’échelle nationale. Rejoignez-nous sur https://t.co/YhYVH9N6Jk 🇺🇸 https://t.co/OZoY3ktwZM – JB Pritzker (@JBPritzker) 18 octobre 2023

En janvier, Pritzker a signé un projet de loi omnibus codifiant le droit à l’avortement et protégeant les médecins qui pratiquent des avortements dans l’Illinois mais qui sont illégaux dans les autres États où ils exercent. selon à l’Associated Press. Le projet de loi protégeait également les médecins qui effectuaient des opérations de changement de sexe et d’autres procédures médicales.

L’organisation à but non lucratif de Pritzker cherche à soutenir les efforts dans des États comme l’Ohio, le Nevada et l’Arizona, qui évaluent d’éventuels amendements à l’avortement qui seraient inscrits sur le bulletin de vote des électeurs, selon Politico. L’organisation envisagerait également d’élargir sa mission à l’avenir pour se concentrer sur les « interdictions de livres » et les procédures médicales transgenres parallèlement aux avortements.

Pritzker a fait valoir que « la santé des femmes, le droit à l’avortement, le droit de choisir » sont des « droits fondamentaux » pour les Américains et ne devraient pas dépendre du lieu de résidence ou de leurs revenus, selon la vidéo. Le gouverneur serait le seul bailleur de fonds de la fondation, mais n’a pas divulgué le montant de ses dons et n’a pas précisé si les futurs donateurs seraient ou non identifiés au public.

Le conseil d’administration de Think Big America comprend Desirée Rogers, magnat des affaires et ancienne secrétaire sociale du président Barack Obama, la représentante démocrate Margaret Croke et Michelle Harris, membre du conseil municipal de Chicago, selon Politico. Mike Ollen, ancien directeur de campagne de Pritzker, contribuera également à la gestion de l’organisation à but non lucratif.

Le bureau de Pritzker n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

