Delve Architects transforme deux maisons avec des extensions lumineuses

Le studio local Delve Architects a ajouté des extensions arrière et latérales à une paire de maisons jumelées pour les voisins d’à côté à Surrey, au Royaume-Uni.

Plonger les architectes a ajouté des extensions de deux étages dans les deux maisons, remplaçant ce qu’il décrit comme des « espaces de cuisine sombres et exigus » par des espaces de vie décloisonnés et lumineux, ainsi que des chambres supplémentaires au-dessus.

Les extensions ont été réalisées côte à côte afin de réduire les problèmes potentiels de « droit à la lumière » dans le processus de demande de permis de construire.

« Notre objectif principal pour le projet était de permettre à deux familles de rénover et d’agrandir indépendamment leurs maisons tout en profitant des avantages d’une demande de planification commune », a déclaré à Dezeen le co-fondateur de Delve Architects, Ed Martin.

Un autre objectif du projet était qu’il soit aussi « durable que possible » en donnant la priorité au bois et aux matériaux de récupération.

« Nous voulions que le projet soit aussi durable que possible, en réutilisant les briques issues de la démolition et en réduisant la quantité de béton et d’acier sur les projets », a expliqué Martin.

« Chaque extension de deux étages est construite à partir d’une charpente en bois de construction, avec une feuille extérieure en brique », a-t-il poursuivi. « Le défi était de savoir comment coordonner la nouvelle charpente droite à relier aux deux chalets, dont les couches de briques impériales s’étaient déplacées et installées différemment au fil des ans. »

Si la rétroprojection devait être adaptée de chaque côté du mur commun, les conceptions ont par ailleurs été adaptées pour répondre aux différents besoins de chacune des familles.

Au numéro 5, le studio a ajouté de grandes fenêtres et portes Crittall en acier vert donnant sur le jardin, ainsi que des lucarnes pour filtrer la lumière d’en haut.

Les murs et les armoires de cuisine peints en blanc sont associés à des poutres en chêne et à d’autres éléments en bois, aboutissant à une palette épurée dans la cuisine-salon que Delve Architects décrit comme « de style Shaker ».

« Nous voulions créer une esthétique classique et intemporelle composée de briques rouges, de portes Crittall en acier et de sols en pierre calcaire », a déclaré Martin.

De l’autre côté, au numéro 6, le rez-de-chaussée de l’extension contient une cuisine avec des armoires en bois peintes en bleu, associées à un plan de travail en métal et un sol carrelé en terre cuite.

Un siège de fenêtre est niché sous une ouverture cintrée au cœur de l’espace, offrant une vue sur le jardin à l’arrière.

Le studio a incorporé des fenêtres à pans de bois le long du mur latéral, destinées à augmenter la lumière naturelle à l’intérieur tout en distinguant l’ancien et le nouveau.

« Notre objectif était d’utiliser les tons naturels du bois et de la terre cuite contre des couleurs vives pour contraster la nouvelle extension avec la propriété existante », a déclaré Martin.

Travailler avec Atelier CABDelve Architects a construit la charpente extérieure en bois, les fenêtres et les portes en rouge grandis, un bois provenant du Royaume-Uni.

« Nous avons atterri sur du grandis rouge, un eucalyptus qui possède des propriétés stables et qui peut être utilisé pour toutes les nouvelles charpentes apparentes, fenêtres et portes extérieures », a expliqué Martin.

À l’extérieur, la charpente en bois est remplie de panneaux Viroc rouges – un panneau composite formé d’un mélange de particules de bois et de ciment.

Delve Architects, basé dans le sud de Londres, a été fondé en 2017 par les directeurs Edward Martin et Alex Raher.

D’autres projets londoniens de Delve Architects récemment présentés sur Dezeen incluent une extension recouverte de liège pour une maison victorienne à Camberwell et une crèche dans l’est de Londres complétée par des couleurs joyeuses et des matériaux tactiles.

La photographie est de Fred Howarth.

Crédits du projet :



Architecte: Plonger les architectes

Contracter: Travaux mineurs JCT

Entrepreneur: Artifex

Ingénieur en structure : Structures Vesta