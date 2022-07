Delta va acheter 100 Boeing 737 MAX 10

Reuters a rapporté en mars que Delta se dirigeait vers une commande de 100 avions MAX 10 et a annoncé la semaine dernière qu’Airbus était en pourparlers pour que Delta élargisse une commande existante d’avions A220.

Delta, qui a fait l’annonce au salon aéronautique de Farnborough, a déclaré qu’elle commencerait à accepter les livraisons de MAX 10 en 2025. Delta était auparavant la seule grande compagnie aérienne américaine sans MAX dans sa flotte ou en commande. Le MAX a été immobilisé pendant 20 mois après que deux accidents mortels ont tué 346 personnes. L’échouement a été levé en novembre 2020 après des mises à jour logicielles et de formation.

“C’est un énorme témoignage de la valeur du MAX”, a déclaré Ihssane Mounir, vice-président directeur des ventes commerciales et du marketing de Boeing, lors d’une cérémonie de signature. “Quelle approbation d’une compagnie aérienne de classe mondiale.”

Boeing a eu une “forte demande” pour le MAX depuis le démantèlement, avec plus de 1 000 commandes brutes et 1,7 million d’heures de vol, a déclaré le PDG de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal.

Avec la nouvelle commande, la flotte de Boeing 737 de Delta s’étendra à plus de 300 avions au total et sera sa deuxième plus grande famille de flotte derrière l’Airbus A320.

Reuters a rapporté séparément qu’une commande complémentaire de Delta pour une douzaine d’Airbus A220 devrait être signée dès mardi lors du salon de l’aéronautique.

Boeing fait face à une date limite en décembre pour obtenir l’approbation du 737 MAX 10 – le plus grand membre de sa famille d’avions monocouloirs la plus vendue. Sinon, il doit répondre aux nouvelles exigences d’alerte du cockpit en vertu d’une loi de 2020, à moins que le Congrès n’y renonce.

Le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a déclaré à Aviation Week dans une interview publiée ce mois-ci que l’avionneur pourrait être contraint d’annuler le 737 MAX 10 en raison d’éventuels problèmes réglementaires. Dimanche, le PDG de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, a déclaré que l’annulation du MAX 10 n’était “pas une voie à haute probabilité”.

Delta a déclaré qu’en cas de retard dans la certification “l’accord prévoit une protection adéquate, notamment en permettant à Delta de passer à un autre modèle de la famille MAX si nécessaire”.

Delta a eu de longues discussions avec Boeing avant d’accepter l’accord. “Il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver ici”, a déclaré le vice-président senior de Delta, Mahendra Nair, affirmant qu’il avait des options si le MAX 10 n’avançait pas. “C’est vraiment l’avion que nous voudrions et nous espérons que Boeing pourra obtenir l’extension dont ils ont besoin pour la certification.”

L’avion MAX 10 sera de 20% à 30% plus économe en carburant que les avions Delta à la retraite qu’il remplacera.