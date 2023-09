Delta, Southwest, Spirit : 10 compagnies aériennes nationales les mieux classées

Note de l’indice : 6.05

Delta Air Lines classée comme la compagnie aérienne intérieure la mieux notée aux États-Unis

Selon l’indice des compagnies aériennes 2023 de Bounce, Delta a enregistré le pourcentage le plus élevé d’arrivées à l’heure avec 81,82 % et l’un des taux d’annulation les plus bas avec 1,96 %.

La compagnie aérienne a également enregistré les notes les plus élevées pour son expérience en vol et a obtenu une note de 3 sur 5 pour ses divertissements à bord, ses repas, le confort de ses sièges et le service de son personnel.

Delta Air Lines a son siège social à Atlanta, en Géorgie et exploite plus de 4 000 vols quotidiens vers plus de 280 destinations sur six continents.