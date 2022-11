Delta se rapproche d’un accord de travail avec les pilotes, selon le syndicat

Delta Airlines se rapproche d’un accord de travail avec les pilotes, a déclaré leur syndicat, marquant une grande amélioration dans une relation qui est devenue glaciale pendant des années de négociations.

Un accord préliminaire cette année éliminerait un obstacle majeur pour Delta. Autres transporteurs, y compris concurrents Uni et Américain n’ont pas non plus réussi à conclure de nouveaux accords de travail. Les pourparlers sur les contrats ont déraillé pendant la pandémie alors que la demande de voyages a chuté et que les transporteurs ont enregistré des pertes record.

Les compagnies aériennes sont à nouveau rentables mais les négociations sont restées difficiles dans toute l’industrie. Delta, américain, uni, Fedex et Sud-ouest les pilotes ont fait du piquetage ces derniers mois pour exiger de meilleurs salaires et horaires. Les pilotes de lignes aériennes passagers se sont plaints de la mauvaise qualité de vie due aux changements de vol fréquents et aux horaires exténuants.

“Bien que l’on ne sache pas exactement quel a été le catalyseur du mouvement de la direction vers nos demandes la semaine dernière, ce fut définitivement la semaine de négociations la plus productive” depuis l’ouverture des pourparlers il y a plus de trois ans, a déclaré l’Air Line Pilots Association dans une note à Delta. aviateurs lundi.

Le mois dernier, les pilotes de Delta ont voté à une écrasante majorité pour autoriser une éventuelle grève si les négociations contractuelles ne débouchent pas sur un accord.

Certaines questions majeures sont toujours en suspens, comme les indemnités et les régimes de retraite, a déclaré le syndicat, mais il était optimiste.

Le syndicat a déclaré qu’il est “tout à fait possible” qu’un accord de principe complet puisse être conclu lors d’une prochaine session. Mais il a déclaré que cela exigerait de la direction “de continuer à montrer la motivation qui a permis de progresser la semaine dernière”.

Delta a refusé de commenter.