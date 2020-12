Delta Air Lines se débarrasse des frais de changement de billets internationaux de 200 $, rejoignant American Airlines dans la mesure qui vise à stimuler la demande qui a été décimée par la pandémie.

Delta, American et United en août ont abandonné les frais de modification pour les vols intérieurs. Le mois dernier, American a étendu cela aux voyages internationaux, y compris aux itinéraires long-courriers.

Les frais de modification et d’annulation ont rapporté 2,8 milliards de dollars aux transporteurs américains l’an dernier, selon le ministère des Transports. Mais avec la demande de voyages qui oscille autour d’un tiers des niveaux de l’année dernière et les voyages internationaux autrefois lucratifs particulièrement touchés, les compagnies aériennes s’efforcent d’assouplir les politiques qui encourageraient les voyageurs à réserver.

« Ils sont partis pour de bon », a déclaré le PDG de Delta, Ed Bastian, lors d’une interview avec « Squawk on the Street » de CNBC, lorsqu’on lui a demandé si les frais reviendraient si l’entreprise se rétablissait. «Nous ne voulons pas simplement une autre raison pour laquelle les clients sont inquiets à propos de la réservation et de l’élaboration de plans de voyage avancés.»

Les exceptions incluent les billets en classe économique de base, qui ne sont pas remboursables, bien que Delta ait mis en place une dispense de frais pour tous les billets jusqu’en mars et les voyages qui partent de l’extérieur de l’Amérique du Nord. Les passagers devront également payer toute différence de tarif.

Bastian a déclaré que la demande de voyages en décembre serait probablement d’environ un tiers des niveaux de l’année dernière, où elle plane actuellement, mais que les ventes devraient augmenter au printemps.