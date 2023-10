Delta revient sur certaines modifications apportées à l’accès au Sky Club et au programme de fidélité

Delta Airlines mercredi est revenu sur certaines des restrictions générales qu’il imposait sur l’accès à ses salons d’aéroport populaires et des seuils réduits pour obtenir le statut d’élite après les plaintes des clients.

Delta a annoncé le mois dernier pour la première fois des changements radicaux à son programme de fidélité afin qu’il soit basé uniquement sur le montant dépensé par les clients, et a annoncé des limitations drastiques à l’entrée de ses Sky Clubs pour les clients avec certains American Express cartes de crédit.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a déclaré fin septembre que la compagnie aérienne était allée « trop loin » dans ses changements. Delta s’est demandé comment gérer les nuées de grands voyageurs d’élite et de titulaires de cartes de crédit à frais élevés, ce qui a provoqué de longues files d’attente et une foule dans les clubs.

« J’ai lu des centaines de vos e-mails, et ce qui m’a semblé le plus clair, c’est à quel point vous aimez Delta et la déception que beaucoup d’entre vous ont ressentie face à l’importance des changements », a-t-il déclaré dans un e-mail adressé aux clients annonçant les modifications apportées aux programmes. mercredi. « J’apprécie vos opinions et je comprends votre déception. Votre voix compte et nous vous écoutons. »

À la suite de la pandémie de Covid-19, les compagnies aériennes se sont demandées comment récompenser au mieux les voyageurs fréquents qui revenaient en masse après avoir dépensé beaucoup d’argent et accumulé des miles sur des cartes de récompense, même lorsqu’ils ne voyageaient pas.

Les opérateurs et les sociétés de cartes de crédit se précipitent pour construire des salons plus grands pour accueillir plus de personnes.

« Nous croyons fermement qu’il ne faut jamais créer une situation dans laquelle tout le monde jouit d’un statut de premier ordre, ce qui aurait pour conséquence que personne ne reçoive un niveau adéquat d’avantages de premier ordre », a-t-il ajouté. Compagnies aériennes unies » a déclaré le directeur commercial Andrew Nocella lors d’un appel aux résultats mercredi.