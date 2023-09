Delta rend plus difficile l’accès aux salons d’aéroport

Le ratio n’est pas de 1:1 pour les dollars dépensés via des cartes American Express comarquées. Les membres de la carte Delta SkyMiles Reserve et Reserve Business American Express gagnent 1 dollar de qualification Medallion pour chaque 10 $ dépensés sur la carte, tandis que les membres de la carte Delta SkyMiles Platinum et Platinum Business American Express gagnent 1 dollar de qualification Medallion pour chaque 20 $ dépensés.

L’année prochaine, les clients de Delta gagneront 1 dollar de qualification Medallion pour chaque dollar dépensé sur les vols Delta, les locations de voitures, les hôtels et les forfaits vacances réservés via la compagnie aérienne.

Les grandes compagnies aériennes n’ont cessé de relever les exigences pour obtenir un statut alors que les dépenses des clients auprès de la compagnie aérienne et en cartes de crédit comarquées ont augmenté ces dernières années, gonflant les rangs de ces clients bien rémunérés. Le statut Elite peut s’accompagner de nombreux avantages, de l’embarquement anticipé au surclassement en première classe et à l’accès au salon.

À partir du 1er janvier, les clients obtiendront le statut Delta Medallion uniquement en fonction de leurs dépenses, au lieu d’une combinaison de dollars dépensés auprès du transporteur et des vols. Le nouveau modèle est similaire à celui Compagnies aériennes américaines adopté plus tôt cette année.

Delta Airlines change la façon dont les clients peuvent obtenir le statut de voyageur fréquent élite et rend la tâche plus difficile pour beaucoup American Express aux titulaires de carte d’accéder aux salons d’aéroport du transporteur, la dernière confrontation avec la réalité de l’ère du luxe de masse du transport aérien.

Delta limite l’accès à ses salons d’aéroport Sky Club populaires via certaines cartes de crédit American Express après avoir été aux prises avec la surpopulation de certains d’entre eux, suscitant des plaintes de voyageurs.

Au lieu des visites illimitées actuelles, à compter du 1er février 2025, les titulaires de cartes American Express Platinum et Platinum Business bénéficieront de six visites par an, à moins qu’ils ne dépensent 75 000 $ sur la carte au cours d’une année civile.

Pendant ce temps, les titulaires de cartes Delta SkyMiles Reserve et Reserve Business bénéficieront de 10 visites au Sky Club par an, une limite qu’ils peuvent contourner en dépensant également 75 000 $ par an.

Les cartes SkyMiles Platinum et Platinum Business American Express de Delta n’auront plus accès au club via les cartes elles-mêmes, bien que les clients puissent entrer en achetant une adhésion au club ou s’ils ont un statut élite auprès de Delta qui leur permet de choisir une adhésion au club comme avantage.

« Certains des changements que nous apportons garantissent que nous prenons soin de nos clients les plus premium avec nos actifs les plus premium, l’un d’entre eux étant le Sky Club », a déclaré James. Il a déclaré que les changements avaient été apportés en collaboration avec American Express.

La compagnie aérienne a annoncé l’année dernière plusieurs changements pour lutter contre la surpopulation dans les clubs, notamment interdire aux employés de les utiliser lorsqu’ils volent en attente avec des privilèges de voyage d’entreprise, même s’ils disposaient de cartes de crédit éligibles. Il a également augmenté les prix des adhésions au club pour les clients réguliers.

Delta et ses concurrents s’empressent de construire des salons plus grands et plus modernes pour accueillir leurs clients. Compagnies aériennes unies par exemple, a ouvert mercredi un club de 35 000 pieds carrés dans son hub de l’aéroport international de Denver, le plus grand de son réseau, après avoir ouvert un club de 24 000 pieds carrés à l’aéroport plus tôt cet été.