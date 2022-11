Delta rend l’accès au salon plus difficile après des plaintes de surpeuplement et de files d’attente

Le salon Sky lors d’une visite du terminal C de Delta Air Lines à l’aéroport LaGuardia (LGA) dans le quartier Queens de New York, aux États-Unis, le mercredi 1er juin 2022. Delta Air Lines a déclaré qu’elle réduirait environ 100 vols par jour dans le États-Unis et Amérique latine du 1er juillet au 7 août pour l’aider à se remettre plus rapidement des intempéries, des absences des travailleurs plus élevées que prévu et d’autres problèmes qui ont secoué les opérations récentes. Photographe : Stephanie Keith/Bloomberg via Getty Images

Delta Airlines rend les coins les plus exclusifs de l’aéroport plus difficiles d’accès.

L’année prochaine, la compagnie aérienne augmentera les prix et les exigences pour accéder à ses salons d’aéroport Sky Club, des espaces conçus pour offrir aux voyageurs une évasion des masses de voyageurs avec de la nourriture et des boissons gratuites, des espaces de travail, des sièges confortables et des canapés. Parfois, même des douches sont disponibles.

La décision de Delta intervient après des plaintes de voyageurs concernant les longues files d’attente et les foules dans certains des Sky Clubs, car les entrées dans les espaces ont augmenté grâce aux offres de cartes de crédit, aux habitudes de voyage des clients et aux abonnements aux salons.

À partir du début de l’année prochaine, les forfaits d’adhésion pour les salons de Delta ne seront disponibles que pour les membres du programme de fidélisation SkyMiles de la compagnie aérienne qui ont le statut, l’un des soi-disant niveaux Medallion. Actuellement, n’importe qui peut acheter un abonnement.

“Nous voulons investir dans nos clients qui investissent en nous”, a déclaré à CNBC Dwight James, vice-président senior de l’engagement et de la fidélité des clients de Delta.

James a déclaré que les commentaires des passagers ont montré qu’ils souhaitaient éviter les foules et les files d’attente stressantes dans les salons de la compagnie aérienne.

“Ce n’est pas représentatif de l’expérience à laquelle ils sont habitués”, a-t-il déclaré à propos du récent surpeuplement. James a ajouté que certains des salons les plus fréquentés se trouvaient sur des marchés centraux tels que New York et Atlanta, et que la Floride était également occupée.

“Nous devons évoluer”, a déclaré James.

Entre autres changements : Delta augmente les frais d’adhésion. À partir du 1er janvier, le prix d’une adhésion individuelle aux Sky Clubs de Delta passera de 545 $ ou 54 500 miles à 695 $ ou 69 500 miles. L’adhésion Executive, qui inclut les invités, passera de 845 $ ou 84 500 miles à 1 495 $ ou 149 500 miles.

Delta offre à ses membres Diamond Medallion certains avantages pour l’année, tels que des certificats de surclassement. Pour ceux qui atteignent ce niveau pour 2024, l’adhésion Executive au salon comptera pour trois sélections, au lieu de deux. Et à partir de février, Delta ne proposera plus d’abonnements individuels via ce canal.

La compagnie aérienne a récemment déployé des lignes VIP spéciales pour certains Sky Clubs afin que ses clients les plus fidèles ne soient pas obligés d’attendre l’entrée. En juillet, il a déclaré que les clients pouvaient entrer dans les Sky Clubs dans les trois heures suivant leur heure de départ, une mesure visant à éviter l’encombrement.

En décembre, Delta a déclaré qu’il rapporterait à quel point les clubs sont occupés à Detroit et à Atlanta, de “pas occupés” à “extrêmement occupés”, afin que les voyageurs sachent à quoi s’attendre.

Delta et d’autres transporteurs ont rendu plus difficile l’obtention d’un statut et d’autres avantages au fil des ans, attribuant ces niveaux non seulement aux grands voyageurs, mais aussi aux gros dépensiers. Pourtant, les primes de voyage et les cartes de crédit comarquées, comme le partenariat de Delta avec American Express ou Compagnies aériennes américaines ‘ avec Ville ont permis aux voyageurs d’accumuler des miles et des avantages.