Delta prévoit d’offrir une connexion Wi-Fi gratuite à partir du 1er février

Delta Airlines offrira aux voyageurs une connexion Wi-Fi gratuite à partir du 1er février, a déclaré jeudi le PDG Ed Bastian.

La plupart des vols américains introduiront le service le mois prochain, mais il sera disponible davantage chaque semaine, a déclaré Bastian lors d’une présentation au Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Le plan de Delta visant à rendre le Wi-Fi gratuit, après des années d’étude de la possibilité, intervient alors que les compagnies aériennes se disputent les clients dans le rebond des voyages après la crise pandémique il y a près de trois ans.

“C’est gratuit. Il n’y a pas de petits caractères”, a déclaré Bastian jeudi. “Nous avons investi plus d’un milliard de dollars pour créer cela.”

Les voyageurs accéderont au service Internet gratuit en se connectant avec les informations de leur compte de fidélisation Delta SkyMiles, a ajouté Bastian.

Delta a déclaré en mars dernier qu’il équipait davantage ses avions d’une connexion Wi-Fi rapide à partir de Viasat et l’a rendu disponible pour un prix fixe de 5 $. Le transporteur propose déjà une messagerie gratuite.

La plupart des compagnies aériennes facturent le Wi-Fi : United Airlines facture 8 $ aux membres de son programme de fidélisation et 10 $ aux autres clients, et Compagnies aériennes du sud-ouest facture 8 $. C’est gratuit sur JetBlue qui a des commandites d’entreprise pour le service, et Compagnies aériennes hawaïennes prévoit d’offrir une connexion Internet gratuite avec Starlink de SpaceX cette année.

Certains dirigeants de compagnies aériennes ont hésité à déployer le service gratuit jusqu’à ce que le service devienne plus fiable.