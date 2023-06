Delta prévoit des bénéfices 2023 dans le haut de gamme grâce à une forte demande et des billets premium

Delta Airlines mardi, il prévoyait un bénéfice annuel ajusté de 6 dollars par action, dans la partie supérieure des estimations qu’il avait données en avril dernier, alors que la forte demande de voyages et les échanges vers des classes tarifaires plus chères continuent de stimuler la croissance.

Dans une présentation avant sa journée des investisseurs plus tard mardi, la compagnie aérienne a également relevé son estimation de la génération de trésorerie disponible cette année à 3 milliards de dollars contre 2 milliards de dollars. Delta a rétabli son dividende trimestriel plus tôt ce mois-ci.

« La demande, comme vous le savez, comme le savent tous ceux qui voyagent, est hors de la chaîne », a déclaré le PDG de Delta, Ed Bastian, dans une interview avec « Squawk Box » de CNBC.

Delta et ses concurrents ont signalé une forte demande de voyages, en particulier pour les voyages internationaux, tandis que d’autres secteurs ont connu des difficultés alors que les consommateurs sont aux prises avec l’inflation et d’autres défis. L’industrie du transport aérien a également dû faire face à des contraintes de croissance en raison de la pénurie de contrôleurs aériens, des retards dans les nouveaux avions et du manque de nouveaux pilotes, ce qui a contribué à maintenir les tarifs fermes.

Delta prévoit que les revenus par siège-mille disponible, un indicateur de la quantité d’argent qu’une compagnie aérienne génère pour le nombre de ses vols, augmenteront jusqu’à 18% par rapport à l’année dernière, une augmentation par rapport à une prévision précédente de 15% à 17% de croissance.

Les actions de Delta ont augmenté d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation mardi.