Delta, NFL et Air Force utilisent Tomorrow.io pour se préparer aux conditions météorologiques extrêmes

Alors que la gravité, l’intensité et la fréquence des catastrophes climatiques augmentent, la préparation devient plus cruciale que jamais pour protéger les vies, ainsi que les infrastructures, les entreprises et les économies locales. Une société de prévision de haute technologie s’intensifie maintenant, offrant des prévisions météorologiques hyper-détaillées et des plans de stratégie pré-tempête, jusqu’à un pâté de maisons.

Tomorrow.io, basé à Boston, compte déjà des clients comme Delta, Ford, JetBlue, Meta, Raytheon, Uber, United Airlines et l’US Air Force. Les précipitations, les chutes de neige, les risques d’incendie et la prévision de la qualité de l’air font partie des capacités de l’entreprise.

Lorsque les restes de l’ouragan Ida ont soufflé sur le New Jersey il y a près d’un an, l’État n’était malheureusement pas préparé. Ce n’était plus un ouragan, donc la préparation était minime, mais le déluge était incroyable.

“Il a plu quatre pouces en une heure pendant Ida, et nous avons eu un total de six pouces et demi de pluie, lors d’une tempête, ce qui est vraiment sans précédent”, a déclaré Caleb Stratton, responsable de la résilience de la ville de Hoboken, New Jersey.

Hoboken, juste de l’autre côté de la rivière Hudson depuis Manhattan, n’est qu’à deux miles carrés mais abrite plus de 62 000 personnes. Il est de plus en plus sujet aux inondations, de sorte que la ville avait construit une protection sous la forme de parcs qui agissent comme des drains massifs.

L’un des parcs se trouve au sommet d’une citerne massive pouvant contenir 200 000 gallons d’eau et est gérée à distance, de sorte que l’eau peut être retenue ou libérée si nécessaire.

Mais pour optimiser le système, les responsables municipaux doivent savoir ce qui s’en vient. Alors juste après Ida, ils ont commencé à travailler avec Tomorrow.io.

“Ils sont capables de fournir des informations sur le moment où un événement de tempête va se produire – à quelle intensité, pendant combien de temps – et ils peuvent vraiment faire des prévisions bloc par bloc”, a déclaré Stratton.

L’entreprise travaille avec ses clients bien avant qu’ils ne commencent à faire des prévisions pour leur montrer précisément comment les conditions météorologiques futures affecteront tout, des opérations aux chaînes d’approvisionnement en passant par le personnel.

“Nous prendrons le protocole d’exploitation d’une compagnie aérienne, le téléchargerons spécifiquement dans notre système, puis nous aurons notre propre tableau de bord d’informations propriétaire qui leur indiquera exactement quand cela va se produire”, a déclaré le directeur du marketing, Dan Slagen. “Nous dirons donc à une compagnie aérienne au cours de la semaine, ces vols vont être à risque météo, et si vous avez besoin de dégivrer vos avions, c’est le moment de le faire, pour éviter les retards ou tout impact sur la sécurité.”

Ensuite, l’entreprise envoie ses propres satellites dans l’espace, qui renverront des données beaucoup plus fréquemment que les satellites météorologiques gouvernementaux.