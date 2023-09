Delta met en place des économies d’urgence pour les travailleurs jusqu’à 1 000 $

Entre inflation et instabilité économique, les Américains ont épuisé la majeure partie de ce qu’ils avaient sur leurs comptes d’épargne. Plus de la moitié de tous les Américains vivent désormais d’un chèque de paie à l’autre et la plupart des adultes – 57 % – ne peuvent pas se permettre une dépense d’urgence de 1 000 $, selon une enquête Bankrate du début de cette année. Parallèlement, les experts affirment qu’avoir une réserve de liquidités est essentiel et peut empêcher les travailleurs de se tourner vers des cartes de crédit à taux d’intérêt élevé ou d’effectuer des retraits difficiles de leurs comptes de retraite. Pour faire face à la crise de l’épargne, un nombre croissant d’employeurs interviennent. Déjà, Delta Airlines Starbucks, Best Buy et Levi’s, entre autres, ont introduit un certain type de prestation d’épargne d’urgencebeaucoup à la suite de la nouvelle législation sur la retraite dans Secure 2.0 – une loi promulguée en décembre qui vise à améliorer la sécurité de la retraite en permettant aux travailleurs de constituer plus facilement et d’accéder à des liquidités d’urgence. En savoir plus sur les finances personnelles :

Fonds du marché monétaire vs comptes d’épargne à haut rendement « La législation a définitivement lancé davantage de discussions », a déclaré Katie Taylor, vice-présidente de la planification et de l’engagement chez Fidelity Investments. « La capacité d’un employeur à aider ses employés à sentir qu’ils ont des solutions en place pour gérer leurs finances globales est vraiment importante », a déclaré Taylor.

Delta offre aux travailleurs jusqu’à 1 000 $

Avions de Delta Air Lines à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta. Jeff Greenberg | Groupe Images Universelles | Getty Images

Sous Delta programme d’épargne d’urgencequi est accessible à tous les employés inférieurs au niveau de directeur, les travailleurs reçoivent 750 $ directement déposés sur un compte Fidelity après avoir suivi une séance de coaching financier. La compagnie aérienne versera ensuite jusqu’à 250 $ des cotisations versées par l’employé aux retenues salariales sur ce compte, pour un total de 1 000 $. « La culture financière est la question des droits civiques de cette génération », a déclaré John Hope Bryant, président-directeur général d’Operation Hope, une organisation à but non lucratif qui a travaillé en partenariat avec Delta et Fidelity Investments. « C’est aussi important que le droit de vote », a-t-il déclaré. « C’est l’élément vital pour pouvoir mener une vie digne. » La pandémie a mis en évidence l’utilité de ces programmes. Lorsque l’économie s’est arrêtée, les travailleurs de Delta ont retiré environ 1 milliard de dollars de leurs comptes de retraite pour difficultés, a déclaré Bryant. « Les gens souffraient en silence », a-t-il déclaré. Delta a récemment étendu l’initiative à l’échelle mondiale, rendant ainsi plus de 90 000 employés éligibles. Jusqu’à présent, plus de 33 000 travailleurs y participent, selon l’entreprise.

« Je n’avais pas de stratégie en place pour économiser de l’argent », a déclaré Loretta Day, une hôtesse de l’air de Delta basée à Atlanta. « Si je recevais un e-mail m’informant qu’il y avait une vente sur des bougies, c’était irrespectueux de ne pas profiter de la vente. » Mais il n’a pas fallu longtemps à Day, 51 ans, pour adopter de meilleures habitudes financières après avoir suivi un cours d’éducation financière, a-t-elle déclaré. « Cela m’a fait réfléchir à tout ce pour quoi je dépense de l’argent et que j’ai déjà à la maison », a déclaré Day. Depuis lors, Day a remboursé ses dettes de carte de crédit et a commencé à consacrer un chèque de paie par mois à ses économies. Elle achète encore des bougies de temps en temps, dit-elle, mais elle a un achat plus important en tête : devenir propriétaire de sa propre maison. « Je me suis donné un an », dit-elle. « Je suis convaincu maintenant que lorsque je serai prêt à prendre ma retraite, je serai dans un meilleur endroit qu’avant. »

« En fin de compte, nous pensons qu’investir dans nos collaborateurs est bon pour nos clients et nos actionnaires », a déclaré Kelley Elliott, vice-président du programme de récompense totale de Delta. Les employés qui sont en bonne santé financière sont 10 fois plus susceptibles d’être concentrés au travail que les employés qui ne le sont pas, a ajouté Taylor de Fidelity. « Il y a également un avantage notable pour les employeurs », a-t-elle déclaré.

« L’épargne d’urgence est la nouvelle assurance maladie »

La capacité de réduire Le stress financier et l’augmentation de la productivité encourageront de nombreuses autres entreprises à emboîter le pas, selon Bryant. « L’encadrement et le conseil en matière de littératie financière liés à l’épargne d’urgence constituent la nouvelle assurance maladie – c’est ce que chaque entreprise fera au cours de la prochaine décennie », a-t-il déclaré. Avec ce soutien supplémentaire, les travailleurs « vont arriver plus tôt, rester plus longtemps et faire un effort supplémentaire », a ajouté Bryant. « Il est en fait moins coûteux de mieux traiter ses collaborateurs – c’est pourquoi cela sera durable. »

Si votre employeur vous offre quelque chose qui s’apparente à de l’argent gratuit, acceptez-le. Douglas Boneparth président et fondateur de Bone Fide Wealth