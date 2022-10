Delta investit dans la start-up de taxi aérien électrique Joby et prévoit un service aéroportuaire du dernier kilomètre

Un avion Joby Aviation à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE) lors de l’introduction en bourse de la société à New York, aux États-Unis, le 11 août 2021.

Delta Airlines qui a vu ses concurrents tracer des plans futurs avec des démarrages d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, rejoint la liste croissante des compagnies aériennes qui cherchent à effectuer de courts trajets vers et depuis les aéroports plus rapidement et plus facilement.

Le transporteur investit 60 millions de dollars dans la startup Joby Aviation, qui prévoit de construire et d’exploiter un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux, ou eVTOL, en fait un taxi aérien.

Delta aura également un partenariat exclusif de cinq ans avec Joby exploitant des eVTOL dans le cadre du réseau Delta.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, envisage de déplacer les passagers vers et depuis les aéroports plus rapidement et avec moins de tracas.

“Nous leur offrirons une opportunité d’améliorer cette expérience en emmenant un véhicule Joby d’un endroit proche de leur domicile ou de leur entreprise directement dans l’expérience de l’aéroport et en supprimant 50 %, voire plus, de leur temps de déplacement au sol.”

Dans un premier temps, Joby et Delta cibleront le service eVTOL vers et depuis les aéroports de New York et de Los Angeles, bien que les entreprises envisagent de développer le service vers d’autres aéroports à travers le pays et éventuellement à l’étranger.

“Les itinéraires de l’aéroport sont les itinéraires de base pour toute ville qui construit une infrastructure vraiment précieuse à proximité du terminal et peut faire gagner du temps aux clients”, a déclaré à CNBC le fondateur et PDG de Joby, JoeBen Bivert.

L’accord de Delta avec Joby signifie que les trois compagnies aériennes traditionnelles aux États-Unis ont toutes pris des participations dans les startups eVTOL.

Compagnies aériennes américaines a investi 25 millions de dollars dans Vertical Aerospace et a commandé 50 avions à la société basée au Royaume-Uni.

United Airlines a deux investissements eVTOL et des commandes d’avions. Un pour 15 millions de dollars avec Eve Air Mobility tout en commandant 200 avions. L’autre pour 10 millions de dollars avec Archer Aviation et une commande de 100 eVTOL Archer.

Au cours de la dernière année, les actions d’eVTOL comme Joby ont connu des difficultés alors que les investisseurs s’éloignaient des sociétés pré-revenues.

Quand ce jour viendra-t-il pour Joby et les autres entreprises eVTOL ? Cela dépend du moment où leurs aéronefs sont certifiés et entrent en service commercial.

Certains visent 2024, mais le PDG de Joby, Bivert, ne s’engagera pas sur une date de lancement. “Il y a des pièces sous notre contrôle et il y a des pièces qui ne sont pas sous notre contrôle, donc je ne peux pas vous donner de date ferme”, a-t-il déclaré.