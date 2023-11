Delta Goodrem et Natalie Imbruglia divisent les fans

Delta Goodrem s’est produit à la Melbourne Cup pour la première fois en 16 ans.

La pop star l’a fait avec style en portant une robe bleue fluide et assise devant un piano blanc.

Goodrem n’a pas manqué un instant en interprétant son hit « Born To Try ».

Goodrem a rejoint l’ancien leader de Noiseworks Jon Stevens et Natalie Imbruglia dans le cadre d’un line-up de stars à Flemington.

Regardez la Melbourne Cup EN DIRECT avec RACING.COM sur Kayo Sports. Inscrivez-vous maintenant et commencez à diffuser instantanément >

Imbruglia a terminé le divertissement d’avant-course en chantant l’hymne national.

Goodrem a lancé le spectacle en beauté, mais de nombreux fans ont estimé qu’elle n’était pas le bon choix pour enthousiasmer la foule pour la grande course.

« Delta collé au piano comme d’habitude. Une manière de mettre tout le monde dans l’ambiance. Si l’ambiance était de 8 heures de sommeil », a écrit un fan sur Twitter.

Delta Goodrem exécutant la Melbourne Cup 2023. Image : Canal 10 Source : Canal 10

Delta Goodrem exécutant la Melbourne Cup 2023. Image : Canal 10 Source : Canal 10

Un autre a écrit : « C’est tellement horrible. D’abord Delta endormait tout le monde et maintenant un gars dans la soixantaine pensant qu’il était une sorte de dieu du sex-symbol du rock chantant des chansons qui avaient une vague popularité il y a 40 ans ».

Goodrem a déclaré dès le début qu’elle était prête à relever le défi.

“Je n’ai pas chanté au Mounting Yard à Flemington le jour de la Coupe depuis 2007”, a déclaré Goodrem plus tôt cette semaine.

Delta Goodrem se produit à la Melbourne Cup. Image : Canal 10. Source : Canal 10

« J’ai tellement hâte de monter sur scène aux côtés de mes amis, Jon Stevens et Natalie Imbruglia.

«C’est ma quatrième année en tant qu’ambassadeur du Melbourne Cup Carnival.

“Ce que j’aime le plus dans cet événement, c’est qu’il s’agit véritablement d’un moment australien, qui fait partie de notre tissu social, qui est regardé et aimé dans le monde entier.”

Imbruglia fait sa première apparition à la Melbourne Cup et n’a jamais chanté publiquement l’hymne national auparavant.

“Ce sera la première fois de ma carrière que j’interprète l’hymne national australien et c’est un honneur”, a-t-elle déclaré.

“J’ai hâte de chanter lors de la Melbourne Cup Day, non seulement devant une foule bondée à Flemington, mais aussi de partager ce moment avec les millions de personnes qui nous écoutent à travers le monde.”

Le président du VRC, Neil Wilson, a déclaré que le club était ravi d’accueillir le trio emblématique.

“Delta, Jon et Natalie sont tous des artistes australiens très appréciés et nous sommes impatients d’accueillir Delta et Jon sur la piste et de voir Natalie se produire pour la première fois dans le cadre du divertissement d’avant-course”, a-t-il déclaré.