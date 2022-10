Delta et Starbucks associent des programmes de fidélité pour attirer des clients fidèles

Delta Airlines et Starbuck lient leurs programmes de fidélité, marquant la dernière initiative des entreprises pour élargir l’attrait de leurs programmes de récompenses et stimuler les ventes.

À partir de mercredi, les membres du programme de fidélité SkyMiles de Delta peuvent gagner un mile pour chaque dollar dépensé chez Starbucks après avoir connecté les comptes. Ceux qui associent les deux programmes pourront également gagner des “étoiles” doubles sur Starbucks Rewards lorsqu’ils effectueront des achats dans les magasins Starbucks participants les jours où ils ont un vol Delta.

Delta permet déjà à ses membres SkyMiles de gagner des miles avec Airbnb , Lyft et Instacart, ainsi qu’au travers de ses cartes co-brandées avec American Express car la compagnie aérienne et d’autres ont élargi les façons dont les clients peuvent accumuler des points au-delà du vol. Les programmes de fidélité sont devenus plus importants pour les compagnies aériennes, en particulier pendant la pandémie lorsque les voyages ont chuté. Starbucks a également déclaré que son programme de fidélité contribue à augmenter les ventes.

Du mercredi jusqu’à la fin de l’année, les membres de SkyMiles et Starbucks Rewards peuvent gagner 500 miles s’ils lient leurs comptes. Ils gagnent 150 étoiles supplémentaires une fois qu’ils ont effectué un achat éligible, tel que de la nourriture, des boissons ou d’autres marchandises.

Selon le site Web de Starbucks, avec 25 étoiles, les membres du programme de fidélité peuvent obtenir une boisson au café, comme un cappuccino.

Le nombre de miles requis pour un billet gratuit varie en fonction de la demande et d’autres facteurs. Mais cette semaine, un billet aller-retour partant de l’aéroport international John F. Kennedy de New York le 4 novembre pour Los Angeles et revenant 10 jours plus tard coûtait 30 500 SkyMiles sur le site Web de Delta.

Les clients peuvent gagner à la fois des étoiles SkyMiles et Starbucks à chaque achat, a déclaré une porte-parole de Starbucks.

La version américaine de Starbucks Rewards comptait 27,4 millions de membres actifs au 3 juillet. Ces membres représentent plus de la moitié des commandes de l’entreprise, a déclaré la chaîne de café le mois dernier. Lors de sa récente journée des investisseurs, Starbucks a annoncé son intention de lier son programme de récompenses à d’autres programmes de fidélité.

L’alcool, les taxes et les pourboires sont exclus du gain de miles.

— CNBC Amélie Lucas contribué à ce rapport.