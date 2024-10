Delta et Aeroméxico collaborent à l’initiative inaugurale d’observation laborale afin de renforcer les jeunes pour l’avenir.



Delta, Aeroméxico et Junior Achievement collaborent pour offrir aux étudiants une expérience pratique et une immersion authentique dans le monde de l’aviation. Au niveau mondial, Delta collabore avec plus de 30 chapitres de Junior Achievement (JA) dans cinq continents, avec l’objectif d’éducation des jeunes sur des thèmes clés comme l’éducation financière et la préparation au milieu professionnel.

Delta Air Lines et Aeroméxico uniront leurs forces pour offrir une expérience transformatrice à certains étudiants de l’enseignement supérieur des médias du Collège de Bachilleres, Plantel 9 Aragón, grâce à un programme exclusif intitulé « Socios por un Día » à l’aéroport international de la ville de México. .

Cette initiative n’a apporté qu’aux étudiants une expérience de première main inestimable, qui leur a également permis d’interagir avec des professionnels expérimentés de l’aviation des deux groupes, qui les ont comparés à leurs connaissances et expériences professionnelles. L’événement a créé une merveille unique au cours de la scène des opérations complètes de l’aéroport international de la ville de México, favorisant une compréhension et une connexion plus profonde avec la dynamique de l’industrie de l’aviation.

Guiados por voluntarios de Delta y Aeroméxico, les étudiants ont vécu une expérience immersive dans l’aviation lors d’exercices simulés et d’activités pratiques, découvrant les diverses opportunités professionnelles que propose cette industrie. Ce type d’initiatives est fondamental pour inspirer les nouvelles générations à vivre en grande et explorer des carrières gratifiantes.

Grâce à son Acuerdo de Cooperación Conjunta (JCA, par son sigle en anglais), Delta et Aeroméxico ont collaboré sans succès dans l’air comme sur la terre, inspirant la prochaine génération de dirigeants. Delta et Aeroméxico offrent une vision partagée d’un avenir plus brillant et interconnecté, où leurs effets combinés créent des impacts globaux positifs et durables.

« En Delta, nous nous améliorons à notre société Aeroméxico pour unir nosotros pour participer à cette expérience sociale pour un jour », a déclaré María Aramburo-Aguilar, directrice de la gare de l’aéroport. « Nous sommes toujours en contact avec les communautés d’où nous travaillons, et nous sommes ravis de nous connecter avec les jeunes qui se transforment en futurs professionnels de l’industrie. Comme les dirigeants d’avions, nous souhaitons que les étudiants puissent avoir des opportunités de développement professionnel dans ce secteur. internationaux, ce qui augmente l’attrait de suivre une carrière dans l’aviation.

Junior Achievement apporte aux jeunes les connaissances et les capacités nécessaires pour être capables de réussir leur carrière professionnelle, planifier leur avenir et prendre des décisions académiques et économiques intelligentes. Les programmes de JA sont dispensés par des bénévoles et des professeurs alias, qui offrent des expériences pratiques pertinentes aux enfants et aux jeunes du préscolaire jusqu’à l’université, qui développent des connaissances et des capacités en matière d’éducation financière, de préparation au travail et à l’emploi. En 2023, JA Mexique a acquis plus de 264 000 expériences éducatives au niveau national.

Hugo Preciado, directeur du programme de Junior Achievement México, a exprimé son enthousiasme à collaborer avec Delta et Aeroméxico pour offrir aux étudiants cette expérience unique « Beaucoup de ces étudiants ont déjà visité un aéroport et découvert les nombreuses opportunités de travail disponibles. Ce programme a lieu. « como objectif ouvrir les yeux à de possibles futures carrières », a déclaré l’exécutif.

En plus de ce projet, Delta est connecté avec des étudiants de tout le monde à travers de nombreuses associations et programmes, comme Classe Affaires Delta, L’Académie Propel de Delta, Le vol WING de Delta, Engagement HBCU, el Programme de certification de gestion de l’aviation et plus.

Delta a comme objectif de marquer la différence au milieu de la formation d’associations délibérées et significatives à l’intérieur de nos communautés qui abordent les aspirations et les nécessités des personnes, fomentant un changement significatif au niveau mondial.