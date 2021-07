Delta est maintenant devenu la variante dominante dans les cas de Covid aux États-Unis, selon le CDC – RT USA News

La variante Delta comprend pour la première fois la majorité des nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les cas de la variante Delta étaient plus nombreux que les cas de la variante alpha pour la première fois pendant la période de deux semaines se terminant le 3 juillet, représentant environ 51% du total des cas. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport à environ 30% des nouveaux cas, comme l’a signalé le CDC pour une période de deux semaines se terminant le 19 juin.

« La transmissibilité est incontestablement supérieure à celle du SARS-CoV-2 de type sauvage, ainsi que de la variante alpha. Elle est associée à une sévérité accrue de la maladie, comme en témoigne le risque d’hospitalisation, par rapport à l’alpha », Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a averti lors d’une conférence de presse le mois dernier.

Les responsables de la santé mettent de plus en plus le public en garde contre la variante Delta, affirmant qu’elle est hautement transmissible et que les vaccinations restent le meilleur moyen de lutter contre les nouveaux pics dus à la variante. Des études ont montré que le vaccin Pfizer est efficace pour prévenir les cas graves avec la variante.





La variante Delta a été découverte pour la première fois en Inde et est maintenant apparue dans plus de 100 pays.

Le président Joe Biden a mis en garde contre la variante delta – qui est plus transmissible que la variante alpha, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) citant des études observant une augmentation de 55% de la contagiosité – dans ses nombreuses pressions pour faire vacciner davantage d’Américains.

Les États-Unis sont en passe de frapper 160 millions d’Américains vaccinés dans les prochains jours, selon des responsables, mais il reste plus de 1 000 comtés dans le pays que les responsables de la santé ont identifiés comme ayant des taux de vaccination inférieurs à 30%. Cela présente un potentiel de pics lors de la réouverture du pays, a déclaré la semaine dernière la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, aux journalistes.

Biden avait initialement fixé un objectif de 70% des adultes américains recevant au moins un vaccin d’ici le week-end férié du 4 juillet, mais cet objectif a été manqué – 67% des Américains ont au moins un vaccin. Le président a annoncé de nouveaux efforts accrus pour faire vacciner les gens, notamment en allant « porte à porte, » un commentaire qui a alarmé les critiques.

« Maintenant, nous devons nous rendre communauté par communauté, quartier par quartier et, souvent, faire du porte à porte – littéralement frapper aux portes – pour obtenir de l’aide pour les personnes restantes. [to be] protégé du virus. a-t-il déclaré aux journalistes mardi.

