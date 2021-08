Delta entraînera une augmentation des infections révolutionnaires, selon Moderna

La variante delta hautement contagieuse entraînera une augmentation des infections parmi les personnes entièrement vaccinées alors que les gens commenceront à se déplacer à l’intérieur après l’été, a déclaré Moderna jeudi.

Alors que le vaccin à deux doses de Moderna reste « durable » six mois après le deuxième coup, l’immunité contre le coronavirus continuera de diminuer et finira par avoir un impact sur l’efficacité du vaccin, a déclaré la société dans des diapositives accompagnant son rapport sur les résultats du deuxième trimestre.

La société a déclaré que son vaccin était efficace à 93 % six mois après la deuxième dose. En comparaison, Pfizer et BioNTech ont déclaré que l’efficacité de leur vaccin avait diminué à environ 84 % après six mois.

« Compte tenu de cette intersection, nous pensons qu’un rappel de dose 3 sera probablement nécessaire avant la saison hivernale », a écrit Moderna.

L’avertissement de Moderna intervient alors que la variante delta continue de se propager dans plus de 100 pays, dont les États-Unis. Le delta, la forme dominante de la maladie aux États-Unis, est plus transmissible que le rhume, la grippe espagnole de 1918, la variole, Ebola, le MERS et le SRAS, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Pour certains Américains, les inquiétudes concernant l’efficacité du vaccin se sont intensifiées avec la montée en puissance de la variante, qui se propage plus facilement et peut provoquer une maladie plus grave que le coronavirus d’origine. Certaines personnes sont allées jusqu’à rechercher une dose supplémentaire, ce qui n’est pas encore recommandé par le CDC. Cette semaine, les responsables de la santé de San Francisco ont déclaré qu’ils autorisaient les patients qui ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson à recevoir une deuxième injection produite par Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Les fabricants de médicaments ont déclaré pendant des mois qu’ils s’attendaient à ce que les gens aient éventuellement besoin de vaccins de rappel et peut-être de doses supplémentaires chaque année, tout comme pour la grippe saisonnière.

Moderna a déclaré jeudi que les résultats d’un essai de phase deux avaient révélé qu’une dose de rappel de son vaccin produisait une réponse anticorps « robuste » contre trois variantes, dont delta.

Le CDC et l’Organisation mondiale de la santé affirment que les doses de rappel ne sont pas nécessaires pour le moment, invoquant le manque de données. En fait, l’OMS a appelé mercredi les pays riches à arrêter la distribution de vaccins de rappel Covid pour donner au monde une chance d’atteindre l’objectif du directeur général de vacciner 10% de la population de chaque pays d’ici fin septembre.

« Nous avons besoin d’un renversement urgent de la majorité des vaccins destinés aux pays à revenu élevé, à la majorité destinée aux pays à faible revenu », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse.

Cette décision intervient après qu’Israël a annoncé que le pays donnerait des doses de rappel à sa population âgée. La République dominicaine a également administré des doses de rappel à sa population, tandis que le pays voisin Haïti n’a obtenu que récemment son premier lot de doses de vaccin.

Aux États-Unis, les gens trouvent également des moyens d’obtenir des injections de rappel.

– Rich Mendez de CNBC a contribué à ce rapport.