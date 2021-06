Delta embauche 1 000 pilotes d’ici l’été prochain alors que la demande de voyages revient

Delta Air Lines a déclaré lundi au personnel qu’elle prévoyait d’embaucher plus de 1 000 pilotes d’ici l’été prochain, la dernière mesure prise par une compagnie aérienne pour répondre à un rebond de la demande de voyages.

Delta a annoncé en avril qu’il reprendrait l’embauche au milieu de l’année alors que les réservations commençaient à se remettre de la crise pandémique du coronavirus, en commençant par environ 75 pilotes de juin à août.

« C’est une nouvelle passionnante à la fois pour les pilotes qui souhaitent rejoindre Delta et pour ceux d’entre vous déjà sur la liste d’ancienneté, car cela signifie des opportunités de progression de carrière alors que nous poursuivons notre rétablissement, compte pour les départs à la retraite de pilotes programmés et la position pour l’expansion du réseau », John Laughter, chef des opérations, a déclaré dans un mémo vu par CNBC.

Le transporteur prévoit une reprise continue du transport aérien et éviter les problèmes de personnel. Delta a annulé des centaines de vols au-dessus de Thanksgiving et de Noël parce qu’il n’y avait pas assez de pilotes prêts à voler.

Au cours du week-end, American Airlines a annulé plus de 300 vols en raison de pénuries de personnel et d’autres problèmes, et a déclaré qu’elle prévoyait de réduire son horaire jusqu’à la mi-juillet d’environ 1% pour éviter de mettre ses opérations à rude épreuve.