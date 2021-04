Delta Air Lines a annoncé jeudi avoir accepté d’acheter 25 autres avions Airbus A321, le dernier transporteur à commander de nouveaux avions de ligne après une chute historique des voyages aériens.

Delta a exercé les droits d’achat des jets; ses commandes fermes totales pour les avions à fuselage étroit s’élèvent à 125. Il a également ajouté des options pour 25 autres d’entre eux.

« L’ajout de ces nouveaux jets à fuselage étroit efficaces à notre flotte signifie plus d’opportunités de carrière pour nos pilotes et une plus grande capacité à développer notre réseau pendant la reprise, renforçant notre position de leader alors que de plus en plus de clients reviennent pour voler avec Delta », John Laughter, vice-président senior de Delta et Le chef des opérations a écrit dans une note aux pilotes, qui a été vue par CNBC.

D’autres transporteurs ont également ajouté à leur flotte cette année alors que la demande de voyages commence à augmenter après une année meurtrière qui a coûté aux transporteurs américains à eux seuls plus de 35 milliards de dollars l’année dernière. Delta et d’autres compagnies aériennes au cours de la semaine dernière ont noté une reprise des voyages aériens, même si elle a été menée par les voyages d’agrément intérieurs, et non par les voyages d’affaires et internationaux lucratifs, qui ne sont pas encore revenus.

Southwest Airlines a annoncé le mois dernier son intention d’acheter 100 des plus petits 737 Max de Boeing, tandis qu’Alaska Airlines et United Airlines ont également augmenté leurs commandes d’avions de ligne Max cette année.

Delta a déclaré qu’elle prévoyait de commencer à prendre livraison de l’Airbus A321neos propulsé par Pratt & Whitney au premier semestre 2022.