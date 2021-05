Delta choisit Dan Janki, dirigeant de longue date de GE, comme nouveau directeur financier

Delta Air Lines a nommé vendredi Dan Janki, dirigeant de longue date de General Electric, nouveau directeur financier. L’annonce intervient alors que le transporteur cherche à endiguer les pertes après que la pandémie de coronavirus a décimé la demande de voyages.

L’ancien directeur financier de la compagnie aérienne, Paul Jacobson, a quitté la compagnie aérienne basée à Atlanta l’année dernière et a été nommé directeur financier de General Motors en octobre. Gary Chase et Bill Carroll ont été co-directeurs financiers intérimaires chez Delta.

Janki, 53 ans, avait rejoint General Electric en 1992 et était plus récemment vice-président senior et PDG de la centrale électrique de GE. Il devrait commencer chez Delta le 12 juillet et recevoir un salaire de base annuel de 650 000 $ ainsi qu’une prime de signature en espèces de 1,5 million de dollars, a déclaré Delta dans un dossier.

Les actions de Delta ont clôturé vendredi en baisse de 0,4% à 45,21 $ et sont en hausse de 12% jusqu’à présent cette année.