Delta casse le fauteuil roulant d’une femme, TikTok viral la montre gauche en larmes

Gabrielle deFiebre et Bri Scalesse sont montées à bord d’un vol Delta Air Lines à destination de Phoenix au départ de New York le 21 mai en prévision d’un voyage détendu entre filles.

Ils ont tous deux placé des instructions et des notes pour le personnel de l’aéroport qui transporterait leurs fauteuils roulants. Scalesse a déclaré que pour tout utilisateur de fauteuil roulant, c’est la pire partie du voyage – placer « une extension de votre corps » entre les mains d’un étranger.

En descendant et dans l’avion, deFiebre s’assoit dans une petite chaise fournie par l’aéroport, connue sous le nom de chaise d’allée. Une fois qu’elle a été placée hors de la chaise de l’allée et dans son propre fauteuil roulant, elle a immédiatement ressenti une sensation d’enfoncement dans son estomac. Le dossier de la chaise était rabattu et la roue était « complètement détruite » ; elle a dit que la roue était pliée de manière à ne pas pouvoir se propulser vers l’avant.

DeFiebre était dévasté. Elle a fondu en larmes et a expliqué à l’équipage de Delta que son fauteuil roulant n’est pas seulement une chaise mais sa vie.

« C’était effrayant pour moi. C’est un peu hallucinant pour moi que des personnes non handicapées descendent d’un avion et partent en vacances et qu’elles n’aient pas à avoir cette anxiété de 20 minutes, quel est mon fauteuil roulant , à quoi ressembleront mes jambes quand je descendrai de cet avion ? » deFiebre, 32 ans de New York, a déclaré à USA TODAY. « C’est ma vie, mes jambes je leur ai dit. »

Alors que Scalesse regardait son amie se débattre pour savoir quoi faire ensuite, elle a décidé d’enregistrer le moment. Elle a dit qu’elle voulait faire prendre conscience d’un moment « puissant et déchirant ». Scalesse a mis en ligne une vidéo TikTok de deFiebre en larmes alors qu’elle discute avec l’équipage de Delta, et elle a été visionnée plus de 14 millions de fois. Dans la vidéo, deFiebre désigne sa chaise et dit « mais c’est fait pour moi ». Alors que le personnel se prépare à la placer dans un fauteuil roulant de l’aéroport, elle se met à pleurer.

Plus qu’un simple fauteuil roulant

Après avoir parlé avec plusieurs employés de Delta Air Lines, deFiebre a déclaré qu’on lui avait dit que personne ne serait en mesure de réparer ou de remplacer ses roues pendant quatre jours. Mais c’était le jour de leur retour à New York, ce qui signifiait que deFiebre aurait été coincée dans un hôtel pendant tout son voyage.

Heureusement, deFiebre et Scalesse avaient des amis en ville qui lui ont prêté des roues manuelles pour son fauteuil roulant. Mais pour deFiebre, une tétraplégique, les roues manuelles mettent ses bras à rude épreuve. DeFiebre possède un fauteuil roulant manuel mais avec des roues motrices pour la propulser vers l’avant sans l’utilisation de ses bras. La quadriplégie est une paralysie qui se traduit par la perte partielle ou totale de l’usage des quatre membres et du torse.

« Souvent, les gens supposent que la tétraplégie signifie que vous ne pouvez pas du tout bouger les bras, mais cela signifie simplement une déficience des quatre membres, ce que j’ai. J’ai une fonction très limitée de la main et une déficience dans mes bras », a déclaré deFiebre.

Depuis l’incident, il a fallu environ une semaine à Delta Air Lines pour expédier de nouvelles roues motorisées à deFiebre. Bien qu’une seule roue ait été endommagée, les roues sont livrées par paires. Ainsi, Delta envoie deux roues. Les nouvelles roues seront expédiées gratuitement. Jusque-là, deFiebre utilise toujours des roues de prêt qu’elle a achetées auprès d’un vendeur de fauteuils roulants local.

Dans une déclaration à USA TODAY, Delta Air Lines a admis qu’elle n’avait pas réussi à satisfaire ses clients handicapés.

«Nous sommes vraiment désolés que son fauteuil roulant ait été endommagé et nous avons été en contact avec elle et avons travaillé directement avec elle pour y remédier, y compris une assistance pour effectuer des réparations sur son appareil. Nous savons que nos clients handicapés comptent sur Delta pour leurs besoins de voyage, et nous avons échoué ici. Nous menons une enquête complète sur ce qui s’est passé, car nous devons être meilleurs », a déclaré Morgan Durrant, porte-parole de Delta Air Lines, à USA TODAY dans un e-mail.

De janvier à mars 2021, Delta Air Lines a géré 15 547 fauteuils roulants et scooters et aurait mal géré 103 d’entre eux, selon le rapport Air Travel Consumer.

À titre de comparaison au cours de la même période, American Airlines a traité 11 932 et aurait mal géré 187 d’entre eux. Alors que Southwest Airlines en a traité 10 527 et en a mal géré 133. Le rapport comprenait les 10 plus grandes compagnies aériennes et Delta a l’un des pourcentages les plus bas de fauteuils roulants mal manipulés.

Sensibiliser au voyage avec un handicap

Après avoir réfléchi à l’incident, deFiebre et Scalesse ont déclaré qu’ils continueraient à sensibiliser sur la difficulté des déplacements pour les personnes handicapées. DeFiebre ne veut pas que la conversation sur les compagnies aériennes endommageant les fauteuils roulants meure une fois que la vidéo ne sera plus virale ; elle prévoit de s’associer à des organisations locales pour sensibiliser le public.

« Je ne veux plus que cela arrive à d’autres personnes, je me sentais mortifié et tellement triste de voir ma roue endommagée. Aucun membre du personnel valide n’a pleinement compris cela, comment pourraient-ils? » dit deFiebre. « Alors maintenant, même lorsque les gens arrêtent de regarder cette vidéo, je veux qu’ils entendent ce qui arrive aux utilisateurs de fauteuils roulants. »

Fondatrice et présidente de All Wheels Up, Michele Erwin a déclaré pour Delta qu’il y a encore 103 fauteuils roulants de trop mal manipulés ou endommagés. L’organisation, créée il y a 10 ans, se concentre sur la création et la défense d’une zone réservée aux fauteuils roulants dans les avions. Actuellement, les fauteuils roulants sont stockés soit à l’intérieur du placard pour fauteuils roulants de l’avion, soit dans la soute de l’avion.

Les utilisateurs de fauteuils roulants sont placés dans un siège côté couloir et escortés à l’intérieur où ils seront assis sur une chaise ordinaire dans l’avion, selon Wheel Chair Travel. Erwin a déclaré que si les avions étaient équipés d’un emplacement désigné pour le fauteuil roulant d’une personne, cela éliminerait une partie de l’anxiété et des difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées dans les avions.

Le fils d’Erwin est paralysé. Elle a été témoin de la difficulté et de « l’embarras » qui accompagnent les voyages en tant que personne handicapée.

« Comme la femme que vous avez vue dans la vidéo, cela peut être traumatisant et effrayant. Quand j’ai lancé mon organisation, je n’arrêtais pas de penser, comment mon fils va-t-il voyager un jour complètement paralysé ? » Erwin a déclaré à USA TODAY.

Une fois que la vidéo TikTok de Scalesse est devenue virale, elle et deFiebre ont réalisé à quelle fréquence les fauteuils roulants étaient endommagés dans les aéroports. Scalesse a déclaré qu’elle avait des dizaines d’utilisateurs de fauteuils roulants partageant des expériences similaires. Gens tendu la main sur les aéroports endommageant leurs propres fauteuils roulants ou ne prenant pas les besoins des utilisateurs de fauteuils roulants « sérieusement et avec empathie ».

Après l’expérience de deFiebre avec Delta Air Lines, les deux femmes sont d’accord avec la vision d’Erwin pour une place désignée pour fauteuil roulant dans les avions. Cela éliminerait le besoin de fauteuils roulants d’allée et de laisser les chaises des personnes derrière elles.

« Revenir à New York était effrayant », a déclaré Scalesse. « Nous ne voulions plus laisser nos chaises entre les mains de quelqu’un d’autre. »

‘Une partie de qui je suis’

Elle a également réalisé que les gens ne comprennent pas toujours l’importance d’un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant de Scalesse lui donne la liberté, et un fauteuil roulant endommagé s’apparente à une partie du corps cassée. Lorsque Delta a endommagé le fauteuil roulant de deFiebre, sa liberté a disparu, a déclaré Scalesse.

« J’ai un lien personnel plus profond avec ma chaise que la plupart des choses. Elle n’est pas un objet pour moi ; je l’ai appelée Aphrodite. Mon petit ami et mes amis, tous ceux qui ne sont pas handicapés dans ma vie, savent à quel point cette chaise est importante pour moi et ils l’appelle littéralement par son nom parce que c’est à quel point elle est importante pour moi. Elle fait partie de qui je suis », a déclaré Scalesse.

Profiter au maximum du voyage

Malgré le début malheureux de leur voyage, deFiebre et Scalesse ont profité de cinq jours pour explorer Phoenix avec des amis. Scalesse a déclaré que le groupe de femmes handicapées « avait parcouru la ville » et apprécié toutes les activités que les personnes valides apprécient.

« C’était notre premier voyage sans personne valide avec nous. C’était juste un groupe de filles en fauteuil roulant et nous avons passé le meilleur moment », a déclaré Scalesse.

DeFiebre a souligné que bien que l’incident de l’aéroport lui ait rappelé les obstacles contre les personnes handicapées, le reste du voyage lui a rappelé « le bien ». Elle a ajouté qu’il est facile pour les personnes valides de voir les limites des handicaps, mais elle espère que son histoire pourra montrer tout ce qui peut être accompli dans un fauteuil roulant.

« La douleur et la lutte sont ce que vous avez vu dans cette vidéo, mais ce n’est pas toute notre vie. Nous vivons des épreuves parce que le monde n’a pas été construit pour nous, mais nous en tirons le meilleur parti. Nous trouvons de la joie », a déclaré deFiebre.

