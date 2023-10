Delta annule certains changements du programme de fidélité qui ont enragé les voyageurs

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Delta est revenue sur plusieurs changements apportés à son programme de fidélisation, qui favorisait les gros dépensiers par rapport aux fidèles de la compagnie aérienne, à la suite de « centaines » de réponses par courrier électronique de clients déçus.

Les révisions ont été présentées mercredi aux membres SkyMiles de Delta dans un e-mail du PDG Ed Bastian, dans lequel il a reconnu que les changements ne reflétaient pas « pleinement » la fidélité des clients.

Des changements apportés au programme ont été annoncés à la mi-septembre, Delta affirmant qu’ils étaient nécessaires pour remédier à la surpopulation dans les salons et à l’augmentation du nombre de clients de statut d’élite qui rendait plus difficile l’obtention de surclassements.

La compagnie aérienne a proposé de faire des dépenses avec Delta le seul moyen d’atteindre le statut d’élite – sans compter les vols effectués ou les miles parcourus. Delta a également fortement augmenté les exigences de dépenses pour chaque niveau SkyMiles.

« J’ai lu des centaines de vos e-mails, et ce qui m’a semblé le plus clair, c’est à quel point vous aimez Delta et la déception que beaucoup d’entre vous ont ressentie face à l’importance des changements », a écrit M. Bastian dans son e-mail.

« J’apprécie vos opinions et je comprends votre déception. Votre voix compte et nous vous écoutons… Cela a été un défi d’équilibrer la croissance de nos membres avec notre besoin d’offrir des expériences de service haut de gamme.

« Nous avons pris des décisions difficiles en matière de programme pour résoudre ce problème…. Mais votre réponse a clairement montré que les changements ne reflétaient pas pleinement la loyauté dont vous avez fait preuve envers Delta.

Les changements entreront en vigueur l’année prochaine, lorsque les voyageurs tenteront de se qualifier pour le statut d’élite en 2025.

Selon l’e-mail de M. Bastian, les vols et les miles ne seront toujours pas pris en compte dans le statut, et les exigences de dépenses augmenteront par rapport aux niveaux actuels – bien que dans une proportion inférieure aux changements initialement proposés en septembre.

Il faudra désormais 5 000 « dollars éligibles au médaillon » pour l’argent, le plus bas des quatre niveaux, contre 6 000 en septembre. Actuellement, les clients peuvent atteindre Silver avec seulement 3 000 dollars ou points éligibles s’ils prennent suffisamment de vols Delta, et aucun point s’ils accumulent suffisamment de miles.

Le niveau supérieur Diamond coûtera 28 000 points au lieu des 35 000 prévus en septembre, mais plus que les 20 000 actuels, plus suffisamment de vols.

(Copyright 2020 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Delta prévoit également de limiter le nombre de fois où les titulaires de cartes de crédit premium peuvent se rendre dans les salons d’aéroport, mais pas aussi sévèrement qu’elle l’avait proposé en septembre.

« Votre fidélité compte. Lorsque j’ai lu vos e-mails, vous avez clairement exprimé à quel point Delta fait partie de votre style de vie. Je l’apprécie grandement et nous ne le prenons pas à la légère », a déclaré M. Bastian.

« Notre investissement dans votre expérience sera toujours au cœur de tout ce que nous faisons. Je sais que les modifications que nous avons apportées ne résoudront pas toutes les déceptions.

« Notre objectif est de faire de notre mieux pour garantir que nous fournissons le service et les avantages que votre fidélité mérite. »

La proposition de septembre a suscité une réaction négative parmi les clients de Delta sur les réseaux sociaux, certains menaçant de passer à d’autres compagnies aériennes. Moins de deux semaines plus tard, M. Bastian a admis que la compagnie aérienne « était probablement allée trop loin » et réexaminait les changements.

Henry Harteveldt, analyste des voyages chez Atmosphere Research Group, a déclaré à l’Associated Press que certains membres de SkyMiles seraient toujours mécontents du passage de Delta à un programme entièrement basé sur les dépenses et verraient même les exigences réduites de manière négative.

« Je ne pense pas que ces concessions iront assez loin pour apaiser les médaillons mécontents », a-t-il déclaré. « Compte tenu de l’état d’esprit mercenaire de nombreux voyageurs, ils voleront sur d’autres compagnies aériennes et ne regarderont pas en arrière. »