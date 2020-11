Delta annonce des vols sans quarantaine vers Rome, suscitant l’espoir de plus de couloirs de voyage

Ce serait le premier couloir de voyage sans quarantaine entre les États-Unis et l’Europe, et les défenseurs de l’industrie espèrent qu’il pourra devenir un modèle pour la reprise en toute sécurité du transport aérien après une année au cours de laquelle de nombreuses compagnies aériennes ont fait faillite ou ont fait des licenciements massifs.

Les vols transatlantiques sont considérés comme l’une des routes les plus lucratives, et leur reprise apporterait un certain soulagement aux compagnies aériennes, même si les voyages aériens pourraient ne pas revenir aux niveaux d’avant la pandémie avant 2024 ou 2025. quelques estimations.

«Des protocoles de test Covid-19 soigneusement conçus sont le meilleur moyen de reprendre les voyages internationaux en toute sécurité et sans quarantaine jusqu’à ce que les vaccinations soient largement mises en œuvre», a déclaré Steve Sear, président de Delta. dans un communiqué de presse.

Alors que l’idée de couloirs de déplacement était envisagée dans quelques semaines des avions au sol pandémiques dans le monde, dans la pratique, les programmes ont été pour la plupart limités aux pays où les taux d’infection sont tout aussi bas, tels que Australie et Nouvelle-Zélande. Cela semble changer lentement car certains des couloirs de voyage les plus récemment établis ont inclus des régions pour la première fois avec un nombre croissant de cas, ce qui indique une volonté croissante des compagnies aériennes et de certains gouvernements d’expérimenter les essais avant et après vol en tant que solution universelle. Solution.

Le couloir expérimental Atlanta-Rome devrait démarrer le 19 décembre, après que les autorités italiennes en ont fourni le cadre juridique, et les voyageurs européens ou américains se rendant à Rome devraient être testés négatifs à plusieurs reprises pour le nouveau coronavirus pour être exemptés. sont de l’autre. quarantaine obligatoire de 14 jours en Italie.

Les passagers souhaitant emprunter la nouvelle route doivent subir un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pendant 72 heures maximum avant le vol, suivi de tests rapides à Atlanta et à destination à Rome, a déclaré Delta. Les tests rapides fournissent des résultats en quelques minutes, mais ne sont pas aussi précis que les tests PCR.

Aucune date de début ou procédure exacte n’était prévue pour les liaisons entre New York et Rome.

Pour l’instant, le corridor ne permet pas aux Américains de se rendre dans l’Union européenne à des fins touristiques car une interdiction de voyager reste en vigueur dans les deux sens. Jusqu’à présent, la plupart des Américains ne peuvent entrer dans l’Union européenne que pour des raisons jugées essentielles, comme certaines types de travail ou d’études. Mais Reuters a rapporté mercredi que l’administration Trump pourrait envisager de lever sa propre interdiction de voyager pour la plupart des Européens – une décision qui, si elle était confirmée, pourrait encourager l’UE à éventuellement assouplir également ses restrictions d’entrée.

“Les quarantaines ne fonctionnent pas, elles sont inefficaces et difficiles à contrôler”, a déclaré Marco Troncone, directeur du réseau aéroportuaire de Rome. selon le Financial Times. “Il est difficile de faire passer ce message aux gouvernements et aux décideurs politiques, mais je pense que nous sommes proches d’une percée.”

Le réseau aéroportuaire de Rome a déclaré jeudi dans un communiqué de presse que des couloirs de voyage supplémentaires pourraient relier Rome plusieurs aéroports allemands.

Certains gouvernements sont plus ouverts que d’autres à la poussée de l’industrie aéronautique pour remplacer les quarantaines par des tests de coronavirus.

Les îles Canaries – une région espagnole autonome à l’ouest de l’Afrique – sont restées ouvertes aux touristes d’Europe continentale, alors même que de nouveaux cas de coronavirus en France, en Allemagne et dans d’autres pays ont atteint des niveaux records ces dernières semaines. Les voyageurs des zones à risque doivent donner une réponse négative Test PCR effectué dans les 72 heures d’arrivée pour entrer dans la région, mais ils n’ont pas besoin d’être mis en quarantaine.

Cependant, les tests avant le vol ont été critiqués pour ne pas pouvoir repérer les voyageurs infectés par le coronavirus peu de temps avant ou pendant le vol. Il faut souvent des jours aux personnes infectées pour être testées positives au virus, c’est pourquoi plusieurs pays européens ont récemment resserré leurs règles pour les voyageurs en provenance de pays à taux d’infection élevé.

L’Allemagne n’autorise désormais les rapatriés des zones à risque à sauter la quarantaine qu’en passant un test cinq jours après leur arrivée. Auparavant, les voyageurs pouvaient sauter la quarantaine en passant un test peu de temps avant ou immédiatement après l’embarquement.

En plus des vols à venir vers Rome, un certain nombre de tests sont en cours pour déterminer si les tests peuvent remplacer les quarantaines.

Un programme de tests en amont a été lancé par British Airways et American Airlines collecter des données sur l’exactitude de ces mesures et informer le processus décisionnel du gouvernement britannique, le Guardian a rapporté. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a également annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle avait acheté 250000 tests antigéniques rapides pour un essai de dépistage des coronavirus sur des vols sélectionnés. Aucune des deux études ne permet actuellement aux voyageurs d’être exemptés des exigences locales de quarantaine.