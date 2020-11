Delta annonce des vols «sans quarantaine» entre Atlanta et Rome.

Selon un communiqué de presse de Delta Air Lines jeudi.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle avait travaillé avec des responsables en Géorgie et en Italie et que le programme s’appuierait sur un protocole de test strict pour garantir que les vols pourraient être effectués en toute sécurité et «sans coronavirus».

À partir du 19 décembre, tous les citoyens américains autorisés à se rendre en Italie pour «des raisons essentielles, telles que le travail, la santé et l’éducation», ainsi que tous les citoyens de l’Union européenne et italiens, devront subir un test négatif pour Covid-19 trois fois:

Une fois avec un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) pris jusqu’à 72 heures avant le départ.

Une fois avec un test rapide à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta.

Et encore une fois avec un test rapide à l’arrivée à l’aéroport de Rome Fiumicino.

Les passagers au départ de Rome devraient à nouveau passer un test rapide à l’aéroport.

Les voyageurs seront également invités à fournir des informations à leur entrée aux États-Unis pour soutenir les protocoles de recherche des contacts mis en place par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les compagnies aériennes, frappées par la pandémie, s’efforcent d’établir des couloirs de voyage à la fois sûrs et fiables.