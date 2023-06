Delta Air Lines fait face à un recours collectif pour revendication de neutralité carbone

Comme ça arrive6:12Delta Air Lines fait face à un recours collectif pour revendication de neutralité carbone

Mayanna Berrin pensait qu’elle faisait ce qu’il fallait pour l’environnement en choisissant de voler avec Delta Air Lines. Maintenant, elle est convaincue que tout cela n’était qu’une imposture.

La femme californienne a intenté un recours collectif contre Delta, alléguant que l’affirmation de la société d’être « la première compagnie aérienne neutre en carbone » est fausse.

« Les consommateurs comme moi qui croient qu’il faut faire tout ce qu’ils peuvent pour aider à lutter contre la crise climatique ne devraient pas être induits en erreur par les entreprises », a déclaré Berrin dans un communiqué envoyé par courrier électronique à CBC.

« Ce procès concerne des entreprises comme Delta qui disent la vérité sur ce qu’elles font et combien elles polluent. »

Delta dit que le procès proposé – qui n’a pas encore été certifié – est « sans fondement juridique ».

« Delta est un ardent défenseur d’une aviation plus durable, adoptant des objectifs climatiques à la pointe de l’industrie alors que nous nous efforçons d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050 », a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les compensations carbone « largement sans valeur » : enquête

Le procès accuse Delta d’avoir fait des déclarations trompeuses sur la « neutralité carbone » dans ses documents de presse et ses marchandises. Et il s’articule autour de l’histoire de l’entreprise en matière d’utilisation de crédits carbone pour compenser ses émissions, une pratique controversée dont Delta dit s’être éloignée au cours de l’année dernière.

Des entreprises et des organisations du monde entier, y compris le gouvernement canadien, achètent des crédits de carbone qui sont, en théorie, censés compenser les rejets de carbone en finançant des projets qui absorbent le dioxyde de carbone de l’air. Souvent, cela signifie la protection de la forêt tropicale et le reboisement.

Mais ces dernières années, l’industrie de la compensation carbone a fait l’objet d’un examen minutieux par des journalistes et des scientifiques qui affirment que ses avantages sont grandement exagérés – et que, dans certains cas, cela peut même faire plus de mal que de bien.

« Les compensations très spécifiques que Delta a achetées … n’étaient pas, en fait, capables de créer les réductions d’émissions qu’ils réclament dans le calendrier qu’ils réclament, ou même vraiment du tout », a déclaré Jonathan Haderlein, l’avocat de Berrin qui a déposé la plainte. Comme ça arrive hôte invité Helen Mann.

« Nous croyons vraiment que nous ne devinons pas sur la science. Nous pensons que la science est entièrement de notre côté.

Souvent, les projets de compensation carbone se concentrent sur la protection ou la reforestation des puits de carbone comme les forêts tropicales, mais les critiques disent que les mérites sont largement exagérés. (Pedro Pardo/AFP/Getty Images)

En janvier, le journal britannique The Guardian a publié les résultats d’une enquête de neuf mois dans les compensations carbone en collaboration avec L’hebdomadaire allemand Die Zeit et Matériau source, une organisation de journalisme d’investigation à but non lucratif. Il a révélé que plus de 90 % des compensations de la forêt tropicale par les plus grands fournisseurs étaient « en grande partie sans valeur ».

L’enquête s’est centrée sur trois séparé études qui remettait en question la compensation carbone et était étayée par des entretiens approfondis avec des scientifiques, des initiés de l’industrie et des communautés autochtones.

Dans certains cas, les chercheurs ont trouvé peu ou pas de preuves de réduction de la déforestation dans les zones ciblées. Dans d’autres cas, ils ont déterminé que les menaces pesant sur les forêts désignées étaient largement exagérées.

Dans les projets où la déforestation a été réduite, il y a des préoccupations en matière de droits de l’homme. Au Perou, les habitants ont déclaré au Guardian ils ont été chassés de force de leurs terres pour faire place à des aires protégées.

Avant même la publication de ces études, les détracteurs de la compensation carbone affirmaient qu’elle donnait aux entreprises l’illusion d’agir pour le climat sans avoir à faire de réels efforts pour réduire les émissions.

Un rapport de 2022 du NewClimate Institute a noté que si les projets de reboisement peuvent aspirer du carbone, ils ne sont pas des solutions idéales car les forêts peuvent être rasées ou détruites par des incendies de forêt, libérant à nouveau du carbone dans l’air.

Delta « a complètement abandonné son attention sur les compensations carbone »

Delta, quant à lui, affirme avoir dépassé les compensations carbone.

« Delta s’est engagé à la neutralité carbone en mars 2020 et, depuis le 31 mars 2022, a complètement réorienté son attention des compensations carbone vers la décarbonisation de nos opérations, en concentrant nos efforts sur l’investissement dans le carburant d’aviation durable, en renouvelant notre flotte pour des avions plus économes en carburant. et la mise en œuvre d’efficacités opérationnelles », a déclaré la société.

La compagnie aérienne a d’abord annoncé son intention de devenir neutre en carbone en 2020, avec pour objectif d’atteindre le zéro net d’ici 2050.

Mais le procès note que, malgré son objectif à long terme déclaré, Delta s’est présenté comme « la première compagnie aérienne neutre en carbone au monde » dans les publicités, les communiqués de presse, les publications sur LinkedIn, les podcasts et serviettes en volau cours des trois dernières années.

« Le point de vue de notre client est que lorsqu’une entreprise déclare qu’elle est neutre en carbone, surtout si elle dit qu’elle est une compagnie aérienne neutre en carbone, c’est une déclaration de fait », a déclaré Haderlein.

« C’est une promesse que les efforts verts qu’ils font au niveau mondial de l’entreprise sur la base des investissements qu’ils choisissent de mettre en place, ont significativement et substantiellement atténué les émissions de l’entreprise à l’échelle mondiale. »

Delta affirme que son objectif a toujours été d’atteindre le zéro net d’ici 2050, et qu’il s’est « complètement éloigné » de la compensation carbone pour atteindre cet objectif. (David McNew/Getty Images)

Richard Marcus, professeur au Collège de droit de l’Université de Californie à San Francisco, a déclaré que l’affaire sera probablement difficile pour les plaignants et s’attend à une « résistance vigoureuse » à la certification de classe.

Si la poursuite avance, Haderlein dit qu’il prévoit de recueillir des témoignages de scientifiques et d’autres experts qui ont travaillé pour démystifier la compensation carbone.

Ce n’est pas le premier procès à prendre des entreprises à partie de leurs revendications environnementales, et il soupçonne que ce ne sera pas le dernier.

« Je pense que la réalité est que, vous savez, si une entreprise fait de son mieux et est claire pour les consommateurs que, vous savez, ce sera un long processus, alors elle n’a pas enfreint la loi et il ne devrait pas être un problème », a-t-il déclaré.

« Mais je pense qu’il y a d’autres entreprises qui ont été beaucoup trop laxistes avec leur utilisation de mots comme ‘neutre en carbone’. Et je pense que nous espérerions que d’autres personnes soient inspirées pour les tenir également responsables.

Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press. Entretien avec Jonathan Haderlein réalisé par Magan Carty.