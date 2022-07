Delta achète 100 avions Max lors de la première grosse commande de Boeing depuis plus d’une décennie

Delta Air Lines achète 100 avions Boeing 737 Max 10, sa première commande majeure d’avions neufs au constructeur américain depuis plus d’une décennie.

L’accord prévoit des options pour 30 autres avions. Les livraisons devraient commencer en 2025.

La nouvelle commande est une bonne nouvelle pour Boeing car Airbus a récemment remporté des ventes très médiatisées, notamment auprès de plusieurs compagnies aériennes publiques chinoises. Boeing a déploré les tensions commerciales lors de l’annonce de cette commande.

Delta a déclaré lundi que la commande modernisera sa flotte de fuselage étroit alors que le transporteur cherche à capitaliser sur un rebond des voyages suite à la chute record causée par la pandémie de Covid. Il a déclaré que les avions Max seront 20 à 30 % plus économes en carburant que les avions de ligne qu’ils remplaceront.

Delta, basé à Atlanta, est le seul des quatre principaux transporteurs américains à n’avoir pas commandé de nouveaux avions Boeing ces dernières années, favorisant Airbus car il a renforcé sa flotte de gros porteurs à fuselage étroit et à longue portée. Delta a retiré ses Boeing 777 plus anciens pendant la pandémie et a pris plus de livraisons d’avions bicouloirs Airbus A350.

Le 737 Max a été immobilisé pendant au moins 18 mois après que le deuxième des deux accidents mortels en 2018 et 2019 a tué ensemble 346 personnes. Les États-Unis ont levé l’échouement en novembre 2020. Les concurrents de Delta au cours de cette période ont été confrontés à des contraintes de capacité car les livraisons de nouveaux Max ont été interrompues.

Le modèle Max 10 est le plus grand de la famille Max à corps étroit et n’a pas encore reçu l’approbation du gouvernement. Boeing espère obtenir l’approbation des avions avant la fin de l’année. La réglementation adoptée à la suite des deux accidents exigera que les nouveaux avions soient équipés d’un système d’alerte dans le cockpit.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, avait précédemment fait allusion à une commande d’avions Max. Interrogé lors d’une récente conférence d’investisseurs sur une éventuelle commande d’avions à fuselage étroit, Bastian a déclaré: “Nous avons essayé de conclure un accord avec Boeing à ce sujet … j’espère que nous pourrons comprendre cela.”

Delta configurera l’avion avec 182 sièges : 129 en classe économique standard, 33 en confort+ avec plus d’espace pour les jambes et 20 en première classe.

Les actions de Boeing ont augmenté de 4 % dans les échanges avant commercialisation, tandis que les actions de Delta ont augmenté de plus de 2 %.

La plupart des nouvelles commandes de Delta ces dernières années provenaient d’Airbus européen.

En 2017, Delta était au milieu d’un différend commercial entre Boeing et le canadien Bombardier, alors producteur d’avions à fuselage étroit de la série C, commandés par Delta. Boeing a allégué que Bombardier vendait les avions à perte, une affaire qu’il a finalement perdue. Airbus a ensuite repris le programme en renommant les avions A220.