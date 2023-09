Delta-8 est la « roulette russe » du cannabis

6 septembre 2023 – Un produit dérivé du cannabis, créé dans des laboratoires à travers le pays, a donné lieu à des milliers d’appels dans des centres antipoison dans tout le pays et a envoyé des centaines de personnes aux urgences se plaignant de vomissements, d’hallucinations et d’incapacité à se tenir debout. , et même s’évanouir.

Et c’est largement disponible et légal.

Le coupable est appelé delta-8 tétrahydrocannabinol ou, plus communément, delta-8 THC. En mai dernier, la FDA a publié un mise à jour pour le consommateur mettant en garde contre les risques graves pour la santé liés au delta-8 après que des personnes l’ont pris, y compris des expositions involontaires chez les enfants.

Les produits delta-8 disponibles dans le commerce sont créés en laboratoire à partir de cannabidiol (CBD) et d’un large mélange de produits chimiques, tels que des pesticides, du pétrole et des ingrédients inconnus. Parce que la FDA ne réglemente pas le CBD, les produits delta-8 THC passent inaperçus en termes de surveillance. Alors que les produits Delta-8 arrivent sur les étagères des stations-service et des dépanneurs locaux, quelles questions les consommateurs devraient-ils se poser avant de faire un achat ?

Qu’est-ce que le Delta-8 THC ?