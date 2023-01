“Delta 1943, annulation du décollage”: un mauvais virage entraîne un quasi-accident à JFK

L’un des pilotes américains essaie de donner un sens à ce qui s’est passé, demandant à la tour : “La dernière autorisation qui nous a été donnée, nous avons été autorisés à traverser, est-ce exact ?”

Le contrôleur répond que l’avion américain était bien autorisé à traverser, mais qu’il était autorisé à traverser la piste 31 gauche et à se diriger vers le début de la piste 4 gauche pour le départ, plutôt que de traverser la 4 gauche et de se diriger vers le début de la 31 gauche.

“Vous étiez censé quitter la piste 4 gauche”, dit le contrôleur. “Vous êtes actuellement à court de 31 Left.”

La FAA a déclaré que la catastrophe en cours – et évitée – a été repérée à l’aide d’un système qui détecte et affiche les mouvements d’avions et de véhicules sur les pistes et les voies de circulation de Kennedy et d’environ trois douzaines d’autres aéroports américains, à l’aide de radars et de capteurs de mouvement.

Il a refusé de fournir plus de détails sur l’épisode, qui n’est pas lié à un problème national survenu deux jours auparavant, au cours duquel des milliers de vols ont été retardés après la panne d’un système utilisé par la FAA pour envoyer des alertes de sécurité aux pilotes.

Après avoir interrompu le décollage, l’avion de Delta est retourné à la porte d’embarquement, les passagers ont débarqué et le vol a été retardé dans la nuit, a déclaré Delta. “La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours la priorité n°1 de Delta », a déclaré dimanche la compagnie aérienne dans un communiqué. “Nous nous excusons auprès de nos clients pour les inconvénients et les retards de leurs voyages.”

La compagnie aérienne a refusé de commenter dimanche, déclarant dans un e-mail qu’elle s’en remettrait à la FAA

Le vol américain s’est rendu à l’aéroport d’Heathrow. Il est arrivé avec 13 minutes d’avance.