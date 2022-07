Delonte West dit “Parfois, j’oublie que j’ai même joué au basket”

Delonte West a été repéré par un fan lorsqu’il a révélé la gravité de sa santé mentale, déclarant; “Parfois, j’oublie que j’ai même joué au basket.”

Si vous connaissez le nom de Delonte West, vous avez vu sa bataille contre la santé mentale au fil des ans. Depuis que Delonte a eu une carrière décente dans la NBA, sa situation actuelle est davantage mise en lumière pour les vidéos virales que pour une véritable inquiétude.

En 2016, Delonte a perdu l’une de ses maisons à la suite d’une saisie et en 2018, sa deuxième maison avait également disparu. Deux ans plus tard, un virus a circulé le montrant violemment battu, avec une autre vidéo virale frappant Internet de Delonte mendiant sur le bord de la route.

Peu de temps après, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a déclaré qu’il avait récupéré Delonte et tentait de lui faire aider. Cuban a partagé des mises à jour réconfortantes et nous étions tous heureux de voir West sur la bonne voie. Récemment, cependant, des clips de la mendicité de Delonte ont refait surface avant qu’un propriétaire d’entreprise local n’annonce qu’il avait donné à l’ancien basketteur un emploi dans son entreprise de revêtement de sol.

Delonte West révèle la gravité de sa santé mentale à un fan

Récemment, Youtubeur Shiakuro est tombé sur Delonte West et l’a approché avec un souvenir chaleureux, déclarant qu’il avait l’habitude de jouer au 2k avec lui pendant de nombreuses années. Le couple a partagé un repas ensemble, où ils ont parlé de la vie de Delonte et comment il est passé de l’aide de Mark Cuban à la mendicité. Vers la minute 2:15, Delonte mentionne sa santé mentale par rapport à sa vie en ce moment et avoue avoir perdu la mémoire.

«Je perds juste mes pensées mec. Parfois, j’oublie que j’ai même joué au basket.

Pourtant, une chose à propos de Delonte est sa capacité à surmonter, et il semble toujours avoir une attitude positive.

« Dieu sait ce qu’il fait… Si quelque chose d’autre s’était passé différemment, alors toi et moi ne serions pas assis ici à parler », a déclaré West.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ci-dessous et envoyer également une prière pour Delonte.