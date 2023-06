De’Longhi Eletta Explore Bean to Cup Review: un plaisir à utiliser

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Infuse du café chaud et froid

De’Longhi est l’un des plus grands noms des machines à café en grains de haute qualité dans la fourchette de prix moyenne. Mais les grains dans les tasses sont des appareils coûteux, donc le milieu de gamme en termes d’amateurs de café signifie assez cher pour le reste d’entre nous.

Pourtant, une bonne machine à café en grains prendra tous les efforts et les dégâts nécessaires pour préparer un expresso parfait. Et ce qui distingue l’Eletta Explore (ECAM450.86.T) de ses concurrents, c’est sa technologie d’infusion à froid, ce qui en fait une option polyvalente tout au long de l’année, même au plus fort de l’été.

Regardons de plus près.

Concevoir et construire

Pompe 19 bars

Réservoir d’eau de 1,8 l/60 oz

Capacité de 300 g/10,6 oz de grains

L’Eletta Explore est élégante. Il s’agit d’un appareil à façade métallique avec une pompe à pression de 19 bars, pesant environ 11,3 kg / 24,6 lb, avec un corps en plastique dur noir mesurant 38,5 cm de haut, 45 cm de profondeur et 24 cm de large (15,3 x 17,5 x 10,25 pouces), avec un Réservoir d’eau opaque de 1,8 litre/ 60 oz à droite qui se retire par l’avant.

Le plateau d’égouttement chromé et noir sous le bec verseur double a une option rabattable qui vous donne la profondeur à distribuer dans une tasse de voyage de 17 cm de haut.

Le récipient de broyage se trouve derrière ce bac d’égouttage, vous devez donc retirer ce bac d’égouttage pour y accéder, et le bac d’égouttement lui-même a un flotteur indicateur rouge qui avertit la machine pour vous dire de le vider.

À gauche du distributeur se trouve le connecteur des accessoires. C’est un peu du génie absolu. Il s’agit essentiellement d’une prise derrière un panneau déroulant où vous branchez la goulotte d’eau chaude, la carafe à lait chaud ou la carafe à lait froid.

Cela signifie que vous n’avez pas besoin de rincer les tuyaux du système de lait séparément ou de jouer avec les pièces de raccordement. Vous avez votre carafe pleine de lait, que vous pouvez conserver au réfrigérateur, et il vous suffit de la brancher sur la machine – la machine fait tout le reste, de la distribution au nettoyage du mécanisme par la suite, même si, évidemment, vous devez laver la carafe lui-même.

La trémie à grains de 300 g / 10,6 oz se trouve sur le dessus de la machine et possède un couvercle opaque fumé amovible. C’est une capacité beaucoup plus généreuse que ce que vous verriez dans des modèles plus économiques.

À l’avant du chargeur se trouve une goulotte pour le café moulu, mais vous ne pouvez l’utiliser qu’au fur et à mesure que vous voulez utiliser du café moulu car la mouture doit ensuite être lavée du système pour éviter les problèmes.

Sur le dessus de la machine à l’avant se trouve un chauffe-tasse et à l’intérieur se trouve un broyeur conique pour une mouture uniforme.

Au-dessus du distributeur se trouve un écran TFT de 3,5″ avec des icônes en couleur, et de chaque côté, il y a des boutons d’options rapides pour les boissons « à emporter », les boissons chaudes, les boissons froides et les favoris. Ce que ces boutons font, en réalité, est d’afficher les menus corrects à l’écran, ce qui réduit votre besoin de faire défiler.

L’Eletta Explore livre vraiment – au point où nous ne pouvons pas trouver grand-chose à redire. De’Longhi a pensé à presque tout en matière de facilité d’utilisation.

Comment configurer Eletta Explore

Guide de démarrage rapide clair

Instructions étape par étape sur l’écran tactile

Nous allons être honnêtes ici : la mise en place de l’Eletta Explore a l’air terrifiante. En vérité, c’est étonnamment facile.

Un de nos dégustateurs a dit : « C’est divin. C’est mieux qu’un café au café”

De’Longhi vous fournit un guide de démarrage rapide avec des pictogrammes faciles à suivre et la machine elle-même vous indique quoi faire sur l’écran d’affichage.

Il vous suffit de laver le réservoir d’eau et les carafes, de brancher la machine et de suivre les instructions à l’écran. Il vous demandera de choisir votre langue, de remplir le réservoir d’eau, de remplir le chargeur de grains, de brancher le bec verseur, puis lancera un cycle de nettoyage, en utilisant 0,2 litre d’eau, avec un récipient sous les becs du distributeur. Une fois cela fait, la machine est prête à fonctionner.

Panneau de commande et fonctions intelligentes

Quatre options de profil

Intelligent activé

Icônes simples pour les choix de boissons

Lorsque vous avez configuré la machine, vous pouvez ensuite programmer des profils individuels pour les utilisateurs. Vous obtenez quatre profils, ce qui peut ne pas être suffisant pour les ménages les plus nombreux, mais ces profils ne sont qu’un moyen d’enregistrer les favoris sous un nom et vous pouvez facilement distribuer et personnaliser des boissons sans eux.

Le panneau de commande est un écran tactile couleur avec un menu déroulant d’icônes pour différentes boissons, ainsi qu’un menu de paramètres et une invite de sélection de profil. Sous chaque icône se trouve un bouton plus qui vous amène à un écran de réglage de la taille du volume et de l’intensité de l’infusion.

Cependant, vous pouvez ensuite configurer des fonctionnalités intelligentes. Le code QR pour télécharger l’application De’Longhi apparaît sur l’écran d’affichage. Il suffit de scanner puis de télécharger l’application.

C’est un processus simple. Vous créez un compte, vous vous connectez à Internet, appairez votre machine à café, puis votre smartphone fonctionne comme télécommande pour la machine. Vous pouvez préparer des boissons directement depuis votre téléphone, vérifier l’état de votre machine, découvrir des recettes de café chaud ou froid (dont certaines sont formidables), et il y a aussi une section magazine plutôt sympa.

L’application vous donne également des statistiques sur le nombre de boissons préparées par la machine et vous permet de régler la minuterie d’arrêt automatique, ce qui est une excellente fonction d’économie d’énergie.

Vous avez votre carafe pleine de lait, que vous pouvez conserver au réfrigérateur, et il vous suffit de la brancher sur la machine – l’Explore fait tout le reste

Le seul petit problème avec l’utilisation de votre téléphone comme télécommande pour la machine est que l’Eletta rince le mécanisme d’infusion avec de l’eau chaude avant chaque distribution, vous avez donc besoin d’un récipient pour attraper cette eau évacuée avant de placer la tasse que vous utiliserez réellement. pour le café sous le bec.

Cela signifie que vous ne pouvez pas mettre une tasse sous le distributeur en dernier lieu le soir en vue d’utiliser votre téléphone pour faire un café dès le matin alors que vous êtes encore au lit, mais vous pouvez utiliser l’application pour réveiller la machine pour que vous puissiez descendre en trébuchant et simplement éteindre les tasses et appuyer sur le bouton d’infusion.

Performance

Rinçage automatique

Cafés chauds, cafés froids, infusions froides et plus

Fonction d’adaptation de haricot

La facilité avec laquelle vous pouvez préparer un excellent café avec l’Eletta est remarquable.

Allumez la machine, elle effectue un rinçage rapide dans un récipient (nous avons utilisé une petite verseuse pour cela), puis vous mettez votre propre tasse de café sous le distributeur, appuyez sur votre type de café préféré sur l’écran tactile, branchez une carafe à lait si vous voulez un café au lait ou juste une mousse de lait, et la machine fait tout le reste – en plus, elle vous indique ce qu’elle fait pendant qu’elle le fait et vous donne toutes les invites dont vous avez besoin.

Il existe une variété de choix prédéfinis entre les cafés froids et chauds, et les cafés au lait froids et chauds, avec une option de mousse de lait chaud ou froid, et une simple eau chaude pour le thé.

Pour les cafés sans lait, les options chaudes sont expresso, café, café long, doppio+, cafetière (oui, vous pouvez acheter une cafetière pour l’Eletta Explore de De’Longhi au Royaume-Uni, bien que nous ne le trouvions pas en vente aux États-Unis) et Americano. Pour les cafés froids sans lait, vous avez la possibilité d’espresso, de café, d’Americano, d’infusion froide, d’infusion froide à mélanger et d’un pot d’infusion froide.

Nous avons d’abord testé un expresso chaud. Le résultat était un corps sombre, une bonne crème, un bon arôme et un goût riche et acidulé qui picotait la langue qui nous a époustouflés.

Le test suivant était le café allongé. Fait intéressant, il s’agissait d’un processus de double mouture et d’une distribution de démarrage et d’arrêt qui produisait un café si buvable que nous en avions presque un autre tout de suite.

Bien sûr, la qualité de vos grains sera importante ici, mais à en juger par les résultats que nous avons obtenus d’une sélection moyenne de grains de supermarché, nous pensons que l’Eletta Explore tirera le meilleur parti de tout ce que vous avez.

Il dispose également d’une fonction « Bean Adapt », qui utilise les paramètres d’espresso pour moudre au mieux les grains et infuser en fonction des grains de café utilisés, puis fournit les résultats via l’option « espresso soul » sur le panneau de commande.

Utilisation des carafes à lait

Système de carafe plug and play Genius

Excellents résultats

Peut utiliser des laits végétaux

Faire un café au lait est étonnamment simple. Vous obtenez deux carafes avec l’Eletta : une LatteCrema Hot pour le lait chaud (avec un tuyau d’admission en silicone) et une LatteCrema Cool (avec un tuyau d’admission en plastique rigide).

Vous remplissez ces carafes de lait lorsque vous en avez besoin et vous les branchez dans le connecteur d’accessoires sur le côté gauche du bec de distribution. Nous devons vraiment applaudir ce concept; cela rend la création d’un café au lait incroyablement simple. Vous n’avez pas à connecter les tuyaux aux becs, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez simplement conserver votre carafe au réfrigérateur et la brancher directement.

L’Eletta Explore livre vraiment – au point où nous ne pouvons pas trouver grand-chose à redire. De’Longhi a pensé à presque tout en matière de facilité d’utilisation

Ensuite, vous sélectionnez le café au lait que vous voulez, et la machine vous invite à régler le réglage de la mousse sur le dessus de la carafe lorsque vous en avez besoin – et c’est tout. La machine fait tout le reste, y compris le rinçage du mécanisme de lait à la fin du processus de distribution, bien que vous deviez régler le réglage de la mousse sur « propre » lorsque vous avez terminé.

Nous avons d’abord fait un blanc plat et l’avons trouvé lisse et incroyablement buvable, avec juste la bonne quantité de mousse. Nous avons un peu modifié les réglages pour le prochain flat white que nous avons fait – en augmentant juste un peu plus l’intensité de l’infusion – et l’un de nos dégustateurs a dit : « C’est divin. C’est mieux qu’un café au café.

Pour notre prochain test, nous avons essayé le cappuccino, qui nécessitait la position de mousse maximale, et avons constaté que ce réglage étirait beaucoup le lait, donc si vous êtes un gros buveur de cappuccino, vous voudrez peut-être obtenir une bouteille de lait entier en dans ce but. Pourtant, c’était une boisson merveilleuse et corsée.

Pour notre troisième test, nous avons essayé le lait moussé chaud et avons trouvé que le résultat était un liquide léger et nuageux dans un verre.

Vous pouvez également utiliser des laits à base de plantes dans l’Eletta – soja, amande et avoine – vous avez donc des alternatives si vous êtes intolérant au lactose, végétalien ou si vous surveillez simplement votre consommation de produits laitiers.

Prix ​​et disponibilité

Il ne fait aucun doute que l’Eletta Explore est un gros investissement. Mais les machines à café en grains de haute qualité sont chères et pour son prix, nous pensons que cette machine est d’excellente qualité et fait tout ce que vous pourriez souhaiter, d’une manière facile à utiliser, y compris la préparation de boissons froides au café.

L’Eletta Explore est disponible aux États-Unis à partir de Amazone et De’Longhi. Il est au prix de 1 799,95 $, et il n’y a aucun avantage de prix à acheter auprès d’un seul détaillant.

Au Royaume-Uni, il coûte 999,99 £ et il est disponible à partir d’un certain nombre d’endroits, y compris Argos, AO.com et De’Longhi. Encore une fois, tous les détaillants le vendent au même prix au moment de la rédaction.

Si vous aimez l’idée de l’Eletta, mais que vous ne voulez tout simplement pas investir autant, nous avons examiné le Dinamica Plus qui offre une excellente expérience de préparation du café pour environ 300 $/300 £ de moins. Cependant, vous n’obtiendrez pas la fonction d’infusion à froid.

Verdict

L’Eletta Explore est une fantastique machine à gobelet automatique. Nous ne pouvons pas trouver grand-chose de mal à cela. D’accord, le réservoir d’eau pourrait être un peu plus gros, nous supposons, mais c’est vraiment difficile.

Il a fière allure, il est de bonne taille, le réservoir d’eau est sur le côté et vous le retirez par l’avant, il y a un rabat sur le bac d’égouttage pour que vous puissiez distribuer dans une grande tasse de voyage, le système de lait est plug and play , il est doté d’un panneau de commande à écran tactile dynamique et il est intelligent.

Tout ce que nous pouvons dire, c’est que si vous aimez le café fraîchement moulu, vous apprécierez vraiment l’Eletta Explore. C’est un haricot à la tasse presque parfait.

