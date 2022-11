D’Elon Musk à Sam Bankman-Fried, mauvaise semaine pour les génies du marché

“Sans aucun doute, Sam Bankman-Fried est un génie”, a déclaré Jeffrey Sonnenfeld, gourou de la direction de la Yale School of Management, dans une interview avec “Fast Money” de CNBC jeudi. “Mais ce qui est difficile, c’est que quelqu’un doit être capable de les freiner et de leur poser des questions. Mais quand ils développent l’un de ces modèles d’empereur à vie … alors vous n’avez vraiment aucune responsabilité”, a déclaré Sonnenfeld.

De la faillite de FTX et la chute de la “rock star” de la crypto Sam Bankman-Fried au chaos sur Twitter, la semaine n’a pas été bonne pour les génies du capitalisme. Les décisions abruptes et dans certains cas déjà inversées d’Elon Musk depuis qu’il a repris la société de médias sociaux confirment son affirmation selon laquelle jusqu’à présent son mandat “n’est pas ennuyeux”, mais exposent également le type de problèmes de gouvernance d’entreprise qui sont trop souvent répétés au détriment des actionnaires.

Mais les conseils d’administration sont souvent incapables de gérer le génie, a déclaré Sonnenfeld. Zuckerberg est un autre exemple. Lorsque Méta , anciennement Facebook, a annoncé qu’il se concentrerait sur le métaverse l’année dernière, Sonnenfeld a déclaré que les membres de son conseil d’administration étaient essentiellement impuissants. Meta a licencié 11 000 de ses employés cette semaine et a annoncé un gel des embauches car il a fait face à une baisse des revenus et à une augmentation des dépenses sur un pari métaverse qui, selon Zuckerberg, pourrait ne pas porter ses fruits avant une décennie.

Les études de marché montrent que les fondateurs peuvent représenter un risque financier pour la valeur de l’entreprise au fil du temps. Selon un étude de la Harvard Business Review qui a examiné la performance financière de plus de 2 000 entreprises publiques, mais pratiquement aucune différence n’apparaît trois ans après l’introduction en bourse de la société. Après cette période, l’étude a révélé que les fondateurs-PDG “commencent en fait à nuire à la valeur de l’entreprise”.

Les principaux acteurs de l’accord Twitter d’Elon Musk, notamment Fidelity Investments, Brookfield Asset Management et l’ancien PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, n’ont pas siégé au conseil d’administration de la société ni eu voix au chapitre tout au long de la transaction, a déclaré Sonnenfeld, qui a donné l’accord. aucun oubli. Musk partage désormais son temps entre six sociétés distinctes : Tesla, SpaceX, SolarCity/Tesla Energy, Twitter, Neuralink et The Boring Company.

Les entreprises dirigées par des génies solitaires ont avant tout besoin d’une gouvernance solide. Sonnenfeld affirme qu’avoir des freins et contrepoids intégrés et un conseil d’administration qui possède une expertise sur le terrain ainsi que la capacité de surveiller le fluage de la mission est essentiel pour permettre à ces entreprises de fonctionner avec moins de risques d’erreurs coûteuses.

Tesla et Méta Les scores de gouvernance dans les classements ESG reflètent depuis longtemps ce risque.

Cela ne signifie pas que le marché n’a pas besoin de génies.

“Bien sûr, nous sommes mieux avec Elon Musk dans ce monde que nous sommes mieux avec Mark Zuckerberg”, a déclaré Sonnenfeld. “Mais ils ne peuvent pas être seuls.”

À travers les problèmes récents, ces dirigeants sous le feu ont été critiques envers eux-mêmes.

Sam Bankman-Fried de FTX a tweeté jeudi matin qu’il était “désolé”, admettant qu’il “avait merdé” et “aurait dû faire mieux”.

Zuckerberg a déclaré à propos des licenciements massifs chez Meta dans une déclaration à parts égales d’excuses et de reformulation involontaire du problème de gouvernance : “J’assume l’entière responsabilité de cette décision. Je suis le fondateur et PDG, je suis responsable de la santé de notre entreprise, pour notre direction et pour décider comment nous exécutons cela, y compris des choses comme celle-ci, et c’était finalement mon appel.”

Musc tweeté“Veuillez noter que Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir.”

Mais qu’il s’agisse d’excuses ou d’un aveu de génie qu’il peut aussi être stupide à l’occasion, Sonnenfeld dit que ces dirigeants feraient mieux de laisser les autres critiquer – beaucoup plus tôt et beaucoup plus souvent.

“Ils doivent être gérés, ils doivent être guidés et ils doivent avoir un conseil d’administration qui peut les aider à tirer le meilleur d’eux-mêmes et ne pas les laisser développer ce sentiment impérial d’invincibilité”, a-t-il déclaré.