Deloitte étend sa plateforme technologique d’entreprise SAP® avec l’IA générative pour fournir des services et des solutions axés sur les résultats et la valeur client

NEW YORK, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ — Deloitte a annoncé aujourd’hui qu’elle étendait stratégiquement ses pratiques pour SAP® Business Technology Platform (SAP BTP) afin de créer et de fournir des solutions d’IA générative à ses clients. L’approche Clean Core + Edge Innovation de Deloitte repose sur le développement d’applications cloud et l’intégration de capacités d’IA et d’informations basées sur les données pour aider les clients ERP cloud à offrir une réelle valeur commerciale tout en limitant la dette technique. Ensemble, Deloitte et SAP fournissent depuis longtemps aux organisations une architecture technologique simplifiée qui favorise l’agilité tout en permettant une innovation rapide. Combinant la puissance de SAP BTP et de l’IA générative, le talentueux groupe de professionnels de la transformation commerciale de Deloitte est prêt à concevoir, déployer et exécuter des cas d’utilisation optimisés pour les solutions cloud et conçus pour offrir une valeur exponentielle aux plateformes ERP d’entreprise.

« La recherche de valeur et d’innovation est restée essentielle pour aider nos clients à briser les frontières et à innover au rythme des perturbations. L’expansion de nos pratiques pour SAP BTP constitue cette prochaine étape, en s’appuyant sur nos micro-solutions AIOPS.D existantes et en permettant SAP AI. Des services pour piloter des copilotes et des processus autonomes de bout en bout pour des solutions cloud spécifiques à l’industrie », a déclaré Chip Kleinheksel, leader de l’IA générative de performance d’entreprise et directeur de la technologie SAP, Deloitte Consulting LLP. « Les cas d’utilisation prêts à déployer de Deloitte, SAP et son expérience technologique plus large, combinés à SAP BTP, peuvent fournir des solutions intelligentes et réactives, depuis l’innovation de pointe à petite échelle jusqu’à la transformation à grande échelle.

« SAP BTP est un outil clé pour les applications basées sur l’IA générative, avec des capacités étendues de Gen AI pour les développeurs, les ingénieurs de processus et les architectes d’entreprise jusqu’aux utilisateurs professionnels », a déclaré Jürgen Mueller, directeur de la technologie et membre du conseil d’administration de SAP SE. « L’approche Clean Core + Edge Innovation de Deloitte peut accélérer les opportunités de transformation grâce à l’IA générative en utilisant la combinaison de SAP S/4HANA et SAP BTP, en particulier avec SAP AI Core et SAP AI Services. Cette expansion de la pratique SAP BTP de Deloitte montre comment nous continuons à trouver de nouvelles façons d’innover et de créer une nouvelle valeur pour les clients.

L’IA générative et les grands modèles de langage privés (LLM) deviennent des outils essentiels pour relever les défis urgents du paysage commercial en évolution d’aujourd’hui. La capacité de tirer parti de ces atouts dans l’ensemble de l’entreprise nécessite plus que jamais un Clean Core. L’approche Clean Core + Edge Innovation de Deloitte peut réduire la dette technique, en tirant parti de SAP BTP pour les extensions d’applications avec des choix low-code et sans code et une intégration pilotée par API. L’établissement d’une base de référence ERP propre permet l’agilité et l’innovation rapide et offre la possibilité de capitaliser sur les capacités d’IA de SAP BTP, telles que la simulation basée sur des agents, les assistants virtuels, l’analyse prédictive, la vision par ordinateur et la reconnaissance du langage naturel et de la parole. Deloitte cherchera à étendre continuellement son écosystème d’IA générative en travaillant avec des entreprises de premier plan, apportant de nouvelles innovations, de la valeur commerciale et des avancées en matière de LLM à ses clients SAP.

Dans le cadre de cette collaboration, Deloitte explore également les opportunités d’exploiter Joule®, le nouveau copilote d’IA générative en langage naturel de SAP, à travers les solutions industrielles et sectorielles et au sein de son architecture de microservices.

Deloitte continue de développer ses capacités, ses alliances et ses offres en matière d’IA suite à l’introduction de son IA générative pratique en 2023. Deloitte propose une gamme complète d’offres de services d’IA sur mesure qui soutiennent les clients à chaque étape de leur parcours de transformation, du développement de stratégies d’IA d’entreprise à la mise en œuvre de solutions d’IA générative axées sur l’entreprise dans plusieurs entreprises, notamment le cloud, la cybersécurité et la stratégie et l’analyse. Deloitte insuffle des applications et des capacités d’IA générative dans toute l’entreprise pour stimuler la productivité et une expertise approfondie du domaine pour un plus grand impact sur les clients. Dans le cadre de cet engagement continu, Deloitte déploie des modèles LLM (Large Language Models) et des chatbots spécifiques pour soutenir les équipes spécialisées dans l’ensemble de son activité. Ces applications et outils de productivité sont axés sur du contenu fonctionnel et industriel exclusif appliqué avec le cadre Trustworthy AI™ de Deloitte, gérant les risques d’IA tels que les hallucinations et améliorant la confiance des utilisateurs.

De plus, Deloitte accroît sa maîtrise de l’IA, forme plus de 120 000 professionnels dans le cadre de la prochaine génération de talents en IA via l’AI Academy, un programme de la Deloitte Technology Academy, et investit plus de 2 milliards de dollars dans des initiatives mondiales d’apprentissage et de développement technologique visant à renforcer les compétences dans l’application de domaines technologiques clés, y compris l’IA, à des problèmes industriels et fonctionnels clés.

Cette année, Deloitte a reçu le prix Prix ​​SAP® Pinnacle dans cinq catégories (et a été finaliste dans neuf autres catégories) pour ses contributions exceptionnelles en tant que partenaire SAP. Deloitte a également récemment reçu de SAP la désignation de fournisseur premium pour les services gérés dans le cloud. Pour apprendre plus, inscrivez-vous à l’événement SAP TechEd – 2-3 novembre 2023. Pour plus d’informations sur la relation de Deloitte avec SAP, visitez http://www.deloitte.com/SAPou contactez [email protected] .

