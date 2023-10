Deloitte et Google Public Sector étendent leur alliance stratégique pour accélérer l’innovation technologique dans le gouvernement et l’enseignement supérieur

Deloitte va rapidement faire évoluer ses ressources Google pour le secteur public, en quadruplant le nombre de professionnels formés et en investissant dans de nouvelles solutions utilisant la génération AI pour améliorer les services publics.

NEW YORK et SUNNYVALE, Californie., 17 octobre 2023 /PRNewswire/ — Deloitte et Google Public Sector ont annoncé aujourd’hui une expansion majeure de leur alliance stratégique pour accélérer l’innovation et exploiter de nouvelles technologies comme l’IA générative (gen AI) pour aider les gouvernements et les clients de l’enseignement supérieur à résoudre des problèmes complexes. Forts d’une vaste expérience aux niveaux fédéral, étatique et local, Deloitte et Google Public Sector lanceront un portefeuille de nouvelles solutions qui combinent les capacités de pointe d’IA/ML, d’IA de génération et d’analyse de données de Google Cloud avec l’expérience de mission approfondie et les capacités d’ingénierie de Deloitte pour renforcer l’engagement des constituants, améliorer la planification géospatiale et générer de meilleures informations sur la mission.

Grâce à cette alliance élargie, Deloitte quadruplera ses ressources Google pour le secteur public afin de mieux aider les organisations du secteur public à adopter et à mettre à l’échelle des programmes de transformation vitaux qui atteignent les objectifs de leur mission. L’accent initial des organisations sera mis sur trois domaines critiques prêts à être modernisés :

Améliorer l’engagement des électeurs : Deloitte renforcera ses capacités innovantes et empathiques de conception centrée sur l’humain avec les solutions gen AI de Google Cloud, notamment Vertex AI, Document AI et conversationnelle AI, pour aider les organisations du secteur public à faire évoluer leurs services afin de mieux interagir avec leurs clients, d’instaurer la confiance et de favoriser une communauté plus forte. des relations. Par exemple, l’application de l’IA conversationnelle aux systèmes d’éligibilité des États peut aider les résidents à vérifier rapidement l’état de leur demande et à accéder à d’autres informations et ressources importantes.



Deloitte renforcera ses capacités innovantes et empathiques de conception centrée sur l’humain avec les solutions gen AI de Google Cloud, notamment Vertex AI, Document AI et conversationnelle AI, pour aider les organisations du secteur public à faire évoluer leurs services afin de mieux interagir avec leurs clients, d’instaurer la confiance et de favoriser une communauté plus forte. des relations. Par exemple, l’application de l’IA conversationnelle aux systèmes d’éligibilité des États peut aider les résidents à vérifier rapidement l’état de leur demande et à accéder à d’autres informations et ressources importantes. Planification et surveillance de scénarios géospatiaux : Deloitte créera de nouvelles solutions de planification géospatiale combinant Google Earth Engine et la technologie gen AI de Google Cloud pour améliorer la résilience opérationnelle et aider les organisations à anticiper et à planifier de manière proactive une myriade de défis, tels que la planification urbaine, la réponse aux catastrophes et le développement des infrastructures. Deloitte est l’un des seuls intégrateurs de systèmes mondiaux en Amérique du Nord qui fait partie de la Google Earth Engine Partner Initiative, avec les compétences nécessaires pour utiliser plus de 1 000 ensembles de données d’observation de la Terre pour permettre une prise de décision plus éclairée et des capacités de planification durable, telles que l’application de l’IA de génération au bac à sable et tester l’état de préparation de la communauté à l’élévation du niveau de la mer. .



Deloitte créera de nouvelles solutions de planification géospatiale combinant Google Earth Engine et la technologie gen AI de Google Cloud pour améliorer la résilience opérationnelle et aider les organisations à anticiper et à planifier de manière proactive une myriade de défis, tels que la planification urbaine, la réponse aux catastrophes et le développement des infrastructures. Deloitte est l’un des seuls intégrateurs de systèmes mondiaux en qui fait partie de la Google Earth Engine Partner Initiative, avec les compétences nécessaires pour utiliser plus de 1 000 ensembles de données d’observation de la Terre pour permettre une prise de décision plus éclairée et des capacités de planification durable, telles que l’application de l’IA de génération au bac à sable et tester l’état de préparation de la communauté à l’élévation du niveau de la mer. . Analyses de données avancées pour générer des informations sur la mission: Deloitte appliquera Vertex AI et BigQuery pour proposer de nouvelles solutions permettant des capacités d’analyse avancées. L’utilisation d’analyses de données améliorées et d’une IA sûre et responsable peut aider les clients à identifier efficacement les tendances et les informations précieuses, à optimiser les opérations et à améliorer la fourniture de services.

« Grâce à ces nouveaux investissements et à notre collaboration continue avec Google Public Sector, Deloitte aidera à créer un avantage pour nos clients gouvernementaux, d’enseignement supérieur et à but non lucratif afin qu’ils puissent mieux relever les défis les plus complexes auxquels sont confrontées leurs organisations », a déclaré Jason Salzetti, directeur, Deloitte Consulting LLP et leader du secteur des services gouvernementaux et publics chez Deloitte. « Notre compréhension approfondie des problèmes spécifiques au marché et notre expérience technologique approfondie, combinées aux technologies de pointe de Google Cloud, donneront à nos clients la confiance nécessaire pour saisir les opportunités d’améliorer leurs opérations et la fourniture de services aux personnes qu’ils servent. »

« Google Public Sector a accéléré son travail pour aider les gouvernements et les établissements d’enseignement à se transformer grâce à des technologies faciles à adopter, évolutives rapidement et permettant aux organisations d’accomplir leurs missions », a déclaré Karen Dahut, PDG du secteur public de Google. « Notre alliance élargie avec Deloitte augmentera considérablement les outils et les ressources disponibles pour les clients du secteur public, y compris des solutions nouvelles et innovantes qui démontrent le potentiel de la génération IA et les services nécessaires pour les adopter avec succès.

Deloitte AI Exploration Labs pour les clients du secteur public

S’appuyant sur son expérience dans l’application de toute l’étendue de la technologie Google Cloud, Deloitte et Google Public Sector lanceront de nouveaux laboratoires d’exploration de l’IA en Sacramento, Californie.et Rosslyn, Virginie.en plus des services existants de Deloitte Austin location, dédié à aider les organisations du secteur public à découvrir un avenir numérique basé sur l’IA et à résoudre de manière créative les défis grâce à la technologie de Google Cloud. Grâce à la technologie et aux données avancées de l’IA, les professionnels utiliseront les laboratoires pour se concentrer sur des expérimentations rapides, des cas d’utilisation innovants et des cadres réutilisables qui permettent aux employés du gouvernement à tous les niveaux d’améliorer leur travail quotidien.

Partenaire mondial du secteur public de l’année

Deloitte et Google Cloud ont une alliance de longue date qui aide les entreprises et les organisations du secteur public à améliorer fondamentalement leur façon de fonctionner. En 2023, Deloitte a été reconnu par Google Cloud comme partenaire mondial du secteur public de l’année et partenaire de services de l’année pour Amérique du Nord, partenaire de spécialisation de l’année pour la sécurité et partenaire de services de solutions industrielles de l’année pour l’IA générative. Ces reconnaissances soulignent la capacité de Deloitte à fournir les ressources, les compétences et les solutions nécessaires pour aider ses clients à réussir à tout moment de leur parcours de transformation numérique.

À propos de Deloitte

Deloitte fournit des services d’audit, de conseil, de fiscalité et de conseil de pointe à un grand nombre des marques les plus admirées au monde, dont près de 90 % des sociétés Fortune 500® et plus de 7 000 entreprises privées. Nos collaborateurs se rassemblent pour le bien commun et travaillent dans les secteurs industriels qui déterminent et façonnent le marché d’aujourd’hui, produisant des résultats mesurables et durables qui contribuent à renforcer la confiance du public dans nos marchés financiers, incitent les clients à considérer les défis comme des opportunités de transformation et de prospérité, et aident ouvrir la voie à une économie plus forte et à une société plus saine. Deloitte est fier de faire partie du plus grand réseau mondial de services professionnels au service de ses clients sur les marchés qui comptent le plus pour eux. S’appuyant sur plus de 175 années de service, notre réseau de cabinets membres s’étend sur plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment les quelque 415 000 collaborateurs de Deloitte dans le monde se connectent pour avoir un impact sur www.deloitte.com .

Tel qu’utilisé dans ce document, « Deloitte » désigne Deloitte Consulting LLP, une filiale de Deloitte LLP. S’il te plait regarde www.deloitte.com/us/about pour une description détaillée de notre structure juridique. Certains services peuvent ne pas être disponibles pour attester les clients en vertu des règles et règlements de la comptabilité publique.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité de chaque organisation à transformer numériquement son activité et son secteur. Nous proposons des solutions d’entreprise qui exploitent la technologie de pointe de Google et des outils qui aident les développeurs à construire de manière plus durable. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud comme partenaire de confiance pour favoriser leur croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

SOURCEGoogle Cloud