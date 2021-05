Dell XPS 15 et 17 pour 2021 obtiennent OLED, Core i9 et RTX 30

Dell a dévoilé des versions mises à jour de ses populaires ordinateurs portables XPS 15 et XPS 17 pour 2021 avec de nouveaux écrans ainsi que les dernières puces Intel et cartes graphiques Nvidia, y compris le RTX 3050 Ti.

Toujours une force avec laquelle il faut compter, la gamme XPS est livrée avec diverses mises à niveau et Dell dit qu’elle arrivera cet été aux États-Unis avec des prix commençant à 1249 $. Ils ont été annoncés avec les Alienware m15 R6, G15 et taquiné Alienware X-Series.

XPS 15 (2021)

Dell affirme que la dernière version du XPS 15 (9510) est «l’équilibre parfait entre puissance et portabilité», bien que la taille de 15 pouces ait été quelque peu abandonnée récemment avec la montée en puissance des écrans 14 pouces et 16 pouces.

Alors que l’ordinateur portable semble presque identique à son prédécesseur, le XPS 15 9500, l’édition 2021 dispose d’une nouvelle option d’écran OLED 3,5K qui offre un contraste et une couleur améliorés avec 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3.

À l’intérieur d’un châssis de 18 mm, Dell a équipé les derniers processeurs Intel de 11e génération – désormais des puces Tiger Lake de la série H – avec jusqu’à un Core i9 disponible avec jusqu’à un Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, ce qui en fait l’un des premiers ordinateurs portables à offrir le GPU.

Les prix commencent à 1249 $, ce qui vous donnera un Core i5, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et des graphiques intégrés.







XPS 17 (2021)

Sans surprise, le XPS 17 (9710) est l’un des ordinateurs portables à grand écran les plus impressionnants que vous puissiez acheter, bien qu’avec le modèle 2021 à partir de 1449,99 $, ce ne soit pas le plus abordable.

C’est l’un des plus puissants, cependant, avec un processeur Intel Core i9 de 11e génération – également de la série H comme le XPS 15 – ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. Dell affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 90 W de puissance dans un design « incroyablement mince » avec le XPS 17 ne mesurant que 19,5 mm.

Ce n’est pas aussi fin que le dernier LG gram 17, qui mesure 17,8 mm, mais il n’a pas de composants pour rivaliser avec le XPS. En plus d’être mince, le design comprend de l’aluminium usiné CNC, de la fibre de carbone inspirée de l’aérospatiale et du Corning Gorilla Glass 6.

Un «ventilateur unique à double sortie opposée augmente le flux d’air du ventilateur et entraîne le flux d’air de refroidissement dans les deux sens» pour que tout reste au frais.

Dell dit également que vous obtenez un écran 17 pouces 16:10 dans un châssis plus petit que 14% des ordinateurs portables 15 pouces. L’écran InfinityEdge à 4 côtés permet un rapport écran / corps de 93,7% et offre 100% de la gamme de couleurs AdobeRGB. Vous pouvez obtenir le XPS 17 en résolution Full HD ou 4K.

Un design fin ne signifie pas nécessairement un son médiocre avec une matrice quadruplée avec audio Waves Nx 3D qui a été réglée par le producteur primé à plusieurs Grammy Awards, Jack Joseph Puig.

Lisez notre examen du XPS 17 9700 de l’année dernière pour découvrir ce que nous avons pensé de la renaissance par Dell de la bête du grand écran.