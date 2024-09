Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : quel ordinateur portable devriez-vous acheter ?

Le Dell XPS 13 a toujours trouvé une place parmi nos meilleurs ordinateurs portables Windows et nos meilleures listes d’ordinateurs portables en raison de sa conception ultraportable, de ses performances rapides et de son prix relativement abordable. Recommander le dernier modèle de cet ordinateur portable a généralement été facile, mais cela est devenu un peu plus compliqué en 2024. Pourquoi ? Parce que XPS 13 est désormais livré avec deux options de processeur.

Vous pouvez désormais obtenir un Dell XPS 13 configuré avec une puce Qualcomm Snapdragon X Elite ou Intel Core Ultra 200V « Lunar Lake ». Les deux processeurs sont suffisamment puissants pour gérer les tâches quotidiennes telles que le traitement de texte et le streaming de vidéos. Ils offrent également une excellente autonomie de batterie, comparable à celle des meilleurs MacBook équipés de puces de la série M. Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une ou l’autre option, mais certaines différences clés pourraient vous inciter à opter pour une configuration plutôt qu’une autre.

Ci-dessous, je détaillerai les plus grandes différences entre le Dell XPS 13 (Lunar Lake) et le Dell XPS 13 (2024) pour vous aider à décider si l’ordinateur portable avec Snapdragon X Elite ou Lunar Lake vous convient.

NDLR : Vous pouvez également acheter un Dell XPS 13 avec un Intel Core Ultra série 1 ébrécher. Pour cet article, je compare les deux modèles Dell XPS 13 que j’ai examinés, car ils disposent de la dernière version de leurs processeurs respectifs.

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : spécifications

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Cellule d’en-tête – Colonne 0 Dell XPS 13 (Lunar Lake) Dell XPS 13 (Muflier X Élite) Prix 1 399 $ 1 499 $ Afficher 13,4 pouces (1 920 x 1 200) | IPS non tactile Écran IPS non tactile de 13,4 pouces (2 560 x 1 600) Processeur Intel Core Ultra 7 258V Muflier X Élite X1E-80-100 GPU Graphiques Intel Arc Qualcomm Adreno Mémoire 16 GB 16 GB Stockage 512 Go 512 Go Ports 2x Thunderbolt 4/USB-C 2x Thunderbolt 4/USB-C Dimensions 11,6 x 7,8 x 0,6 pouces 11,6 x 7,8 x 0,6 pouces Poids 2,6 livres 2,6 livres

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : prix

Le Dell XPS 13 avec Lunar Lake commence à 1 399 $ et dispose d’un écran ISP non tactile de 13,4 pouces (1920 x 1200), d’une puce Intel Core Ultra 7 256V, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

A l’inverse, le Le modèle Snapdragon X Elite commence à 1 499 $ et dispose d’un écran IPS non tactile de 13,4 pouces (2 560 x 1 600), d’une puce Snapdragon X Elite X1E-80-100 et de la même quantité de RAM et de stockage que le modèle Lunar Lake.

Vous pouvez configurer les deux modèles avec un écran OLED en tandem, bien que Lunar Lake n’obtienne cette option que le 15 octobre. Notez que le Dell XPS 13 de 2024 est le premier ordinateur portable doté d’un OLED en tandem, bien que l’iPad Pro M4 ait été le premier appareil majeur à le faire. arborez la technologie d’affichage. La mise à niveau vers un panneau OLED coûte 300 $ supplémentaires.

Le XPS 13 piloté par Intel coûte 100 $ de moins que son homologue Snapdragon, ce qui pourrait en faire une meilleure option si vous êtes soucieux de votre budget. Mais approfondissons pour voir en quoi ces ordinateurs portables diffèrent au-delà du prix.

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : performances et autonomie de la batterie

(Crédit image : Tom’s Guide)

C’est ici que les choses commencent à devenir intéressantes. Qualcomm et Intel se sont tous deux vantés de la puissance et de l’efficacité de leurs puces respectives. D’après nos tests, leurs affirmations ne sont pas complètement fausses, car ces processeurs offrent d’excellentes performances et une excellente autonomie. Cependant, il y a clairement un gagnant entre les deux.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Résultats des tests de performances Cellule d’en-tête – Colonne 0 Dell XPS 13 (Lunar Lake) Dell XPS 13 (Muflier X Élite) Geekbench 6 (mono/multicœur) 2 772 / 11 033 2 797 / 14 635 Frein à main (minutes : secondes) 8h28 4:41

Sur Geekbench 6, qui teste les performances du processeur, le Lunar Lake et le Snapdragon X Elite Dell XPS 13 ont obtenu des scores de performances monocœur similaires. Cependant, l’écart est plus large en ce qui concerne les performances multicœurs, la puce Snapdragon affichant les meilleurs résultats.

Dans notre test de montage vidéo Handbrake, qui consiste à transcoder un clip vidéo 4K en 1080p, l’ordinateur portable Lunar Lake a pris deux fois plus de temps que le Snapdragon X Elite XPS 13. Compte tenu des performances multicœurs inférieures de l’ordinateur portable, ces résultats ne sont pas surprenants.

Comme nous l’avons dit dans notre article de référence Intel Lunar Lake, la puce Lunar Lake que nous avons testée constitue une amélioration par rapport à ses prédécesseurs Meteor Lake. Cependant, il ne peut pas égaler les performances des meilleures puces pour ordinateurs portables du marché, à savoir Snapdragon X Elite, Apple M3 et le nouveau AMD Ryzen 9.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Résultats des tests d’autonomie de la batterie Cellule d’en-tête – Colonne 0 Temps (heures : minutes) Dell XPS 13 (Lunar Lake, non OLED) 17h29 Dell XPS 13 (Muflier X Élite) 20h51

La durée de vie de la batterie est un autre domaine dans lequel le Snapdragon X Elite l’emporte sur Lunar Lake. Lors de notre test d’autonomie de la batterie, qui implique une navigation Web continue via Wi-Fi avec l’écran réglé sur 150 nits de luminosité, le Dell XPS 13 avec Snapdragon X Elite a duré 19 heures et 41 minutes ! Actuellement, il s’agit de l’ordinateur portable grand public le plus durable que nous ayons testé chez Tom’s Guide.

Bien que le Lunar Lake XPS 13 n’ait pas duré aussi longtemps que l’ordinateur portable Snapdragon X Elite, il a quand même fonctionné incroyablement longtemps. En utilisant le même test, l’ordinateur portable a duré 17 heures et 29 minutes. Pour rappel, la plupart des ordinateurs portables Meteor Lake (et les ordinateurs portables Windows en général) que nous avons testés ont du mal à atteindre 10 heures d’autonomie, ce qui prouve que Lunar Lake est en effet plus efficace que son prédécesseur.

Le Snapdragon X Elite et le Lunar Lake Dell XPS 13 ont tous deux une autonomie de batterie phénoménale qui vous permettra de passer une journée de travail complète (et plus encore). Mais en matière d’endurance brute, le Snapdragon X Elite XPS 13 est le champion.

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : compatibilité des applications

(Crédit image : Tom’s Guide)

Les ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon X ne déçoivent pas en termes de performances et d’autonomie. Malheureusement, ils présentent un inconvénient majeur que Lunar Lake n’a pas : la compatibilité des applications.

Comme nous l’avons déjà signalé, Les PC CoPilot+ n’exécuteront pas diverses applications et jeux . Cela inclut des applications telles que la version de bureau de Google Drive et une poignée d’applications Adobe telles que Premiere Pro et After Effects. Des jeux comme Halo : Infini sont également incompatibles avec les appareils Arm. Ce problème devrait diminuer si davantage de développeurs créent des applications et des jeux compatibles Arm, mais cela peut prendre un certain temps.

Étant donné que Lunar Lake est un processeur x86 et non Arm, vous n’aurez pas à vous soucier de la compatibilité des applications avec vos applications et jeux Windows préférés. Cela seul pourrait décider quel modèle XPS 13 vous souhaitez acheter.

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : fonctionnalités de copilote et d’IA

(Crédit image : Tom’s Guide)

Les ordinateurs portables Snapdragon X Elite et Lunar Lake sont commercialisés sous le nom d’« ordinateurs portables IA », chaque puce étant dotée d’un NPU (Neural Processing Unit) conçu pour gérer les tâches pilotées par l’IA plus efficacement qu’un processeur traditionnel. Alors que Qualcomm, Intel et leurs partenaires fabricants ont tenté de nous convaincre que les ordinateurs portables IA sont la prochaine grande nouveauté, ces machines n’ont pas encore tenu cette promesse.

En dehors de programmes comme Gimp, OBS et quelques autres, peu d’applications tirent pleinement parti du NPU d’une puce. Et quand ils le font, les résultats ne sont pas si convaincants. Bien sûr, la nouvelle fonctionnalité Cocreator de MS Paint peut corriger vos dessins et Live Captions traduit les langues en temps réel, mais ce ne sont pas exactement des fonctionnalités qui inciteront la plupart des gens à se procurer un ordinateur portable IA.

Cependant, si l’IA générative sur les ordinateurs portables devient un jour utile, Lunar Lake pourrait avoir un avantage sur Snapdragon X Elite. Alors que ce dernier est capable de gérer 45 TOPS (Trillion Operations Per Second), le premier peut gérer 48 TOPS. Je ne peux pas dire si cela fera une énorme différence, mais en termes de chiffres sur papier, la puce d’Intel a un avantage. Mais sans programmes convaincants basés sur l’IA, ces spécifications n’auront pas beaucoup d’importance pour la personne moyenne.

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : conception

(Crédit image : Tom’s Guide)

Je ne veux pas passer trop de temps sur le design des ordinateurs portables puisqu’ils sont identiques. Mais étant donné la conception controversée du XPS 13 et de tous les ordinateurs portables XPS 2024 comme le Dell XPS 14 et le Dell XPS 16, je voulais aborder brièvement cet aspect avant de conclure cette comparaison.

Comme le Dell XPS 13 Plus introduit en 2022, le Dell XPS 13 dispose d’un pavé tactile invisible, de touches très espacées et n’a pas de rangée de fonctions physiques. Le châssis en aluminium usiné et le clavier Gorilla Glass 3 confèrent au XPS 13 un look haut de gamme. Avec ses dimensions de 11,6 x 7,8 x 0,6 pouces et son poids de 2,6 livres, le XPS 13 est un partenaire de voyage idéal. Les modèles Snapdragon X Elite et Lunar Lake disposent d’une touche Windows Copilot qui fait apparaître rapidement le chatbot de Microsoft.

Compte tenu de la conception controversée, je peux comprendre si vous souhaitez ignorer le Dell XPS 13 pour un ordinateur portable au design plus traditionnel, tel que le HP OmniBook X. Mais si la conception n’est pas un problème (ou si vous l’appréciez !) , vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre des modèles XPS 13.

Dell XPS 13 (Lunar Lake) contre Dell XPS 13 (Snapdragon X Elite) : conclusion

Les deux modèles Dell XPS 13 que j’ai abordés ci-dessus ont le même design ultraportable et vous pouvez configurer les deux avec un écran OLED tandem. Les ordinateurs portables offrent également d’excellentes performances et une autonomie incroyable pour les ordinateurs portables Windows. Pour un usage quotidien, l’un ou l’autre vous conviendra parfaitement.

Cela dit, si vous souhaitez un ordinateur portable légèrement moins cher qui soit également compatible avec toutes vos applications et jeux Windows, procurez-vous le Lunar Lake XPS 13. Si vous appréciez la durée de vie de la batterie et de meilleures performances globales et que vous ne vous inquiétez pas de la compatibilité des applications, choisissez le Dell XPS 13 avec la puce Snapdragon X Elite.