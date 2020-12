L’ordinateur portable Dell XPS 13 (9310) avec des processeurs Intel Core de 11e génération a fait ses débuts en Inde, des mois après que la société a dévoilé les modèles à l’échelle mondiale. Actuellement, le Dell XPS 13 9310 avec un processeur Intel Core i5 de 11e génération est disponible à l’achat dans le pays, tandis que la variante XPS 13 i7 sera disponible en janvier 2021. La société affirme que le dernier modèle est 6,8% plus grand 16:10 écran, pavé tactile 17% plus grand et clavier rétroéclairé bord à bord avec des touches plus grandes par rapport à la variante de la génération précédente.

La variante Dell XPS 13 i5 est livrée avec un écran non tactile Full HD + de 13,4 pouces (1 920 x 1 200 pixels) avec antireflet, une luminosité maximale de 500 nits et une protection Corning Glass 6 sur le dessus. Le modèle Dell XPS 13 i7 a la même taille d’écran mais avec une résolution ultra-HD (3840×2 400 pixels) et un support tactile. Sous le capot, les clients peuvent choisir entre le processeur Intel Core i7-1185G7 de 11e génération ou le processeur Intel Core i5-1135G7 couplé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 1 To PCIe 3 x4 NVMe SSD pour le stockage. Dell affirme que le XPS 13 est intégré à Windows Hello et à Cortana en champ lointain qui répond à la voix de l’utilisateur jusqu’à 14 pieds de distance, grâce à quatre micros intégrés. Ses options de connectivité incluent Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, deux ports Thunderbolt 4, un emplacement pour carte microSD et une prise casque 3,5 mm. Il fonctionne sur Windows 10 Pro prêt à l’emploi et comprend une batterie de 52 Wh. Les autres caractéristiques de l’ordinateur portable comprennent deux haut-parleurs de 2,5 W, un clavier rétroéclairé et un repose-poignets en fibre de carbone.

Dell affirme que l’emballage du XPS 13 n’inclut pas beaucoup d’articles en plastique dans le cadre de l’objectif d’emballage 100% durable de l’entreprise d’ici 2030. «Nous avons éliminé la mousse et les sacs en plastique à usage unique avec la nouvelle famille XPS, nous rapprochant de cela Objectif Moonshot. Les clients peuvent jeter toute la boîte XPS dans le bac de recyclage sans réfléchir à deux fois car elle contient du plastique recyclé lié à l’océan, du plastique recyclé localement, des matériaux durables et du carton ondulé recyclé », a-t-il ajouté.

En termes de prix, le Dell XPS 13 9310 commence à Rs 1,50,990 (TPS comprise) pour la variante de processeur Intel Core i5 de 11e génération qui est actuellement vendue au détail sur le site Web de Dell en Inde et sur Amazon. La société indique que la variante XPS 13 i7 sera disponible en janvier 2021.