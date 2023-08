Dell offre jusqu’à 500 $ de réduction sur les ordinateurs portables et plus lors de sa vente de rentrée scolaire

Il y a aussi plus que des ordinateurs portables en vente. Si vous préférez un poste de travail plus permanent, vous pouvez vous procurer cet ordinateur de bureau tout-en-un Inspiron 24 pour 300 $ de réduction. Cet ordinateur de bureau compact dispose d’un écran tactile HD de 23,8 pouces et est équipé d’un processeur graphique AMD Radeon. Cette configuration dispose d’un processeur AMD Ryzen 7 à huit cœurs, de 16 Go de RAM et d’un stockage intégré substantiel de 1 To. Il est également livré avec une souris et un clavier sans fil pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin dans la boîte.