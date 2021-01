Dans la foulée des annonces CES 2021 d’AMD et de Nvidia, Dell a révélé l’actualisation de cette année de sa gamme extrêmement populaire Alienware. La société a levé le couvercle sur les Alienware M15 R4 et M17 R4 avec les nouveaux GPU sérieusement puissants pour ordinateurs portables RTX 30 Series de Nvidia sous le capot et, pour ceux qui recherchent un ordinateur de bureau haut de gamme, il y a la mise à jour Alienware Aurora Ryzen Edition R10 à considérer.

Les Alienware M15 et M17 de Dell, axés sur les jeux, sont les ordinateurs portables les plus minces de la société à ce jour, même si cela ne veut pas dire que c’est l’ordinateur portable le plus fin du marché à l’heure actuelle. Pourtant, par rapport aux ordinateurs portables de jeu Alienware encombrants d’il y a quelques années à peine, c’est une amélioration considérable pour le joueur en déplacement.