Pour tous les discours sur la gamme XPS haut de gamme ou la gamme Alienware axée sur les jeux, il est facile d’oublier à quel point les ordinateurs portables grand public de Dell sont bons. La marque Inspiron les regroupe sous un seul nom, avec des prix allant de moins de 300 £ à plus de 1100 £. Dell a maintenant mis à jour de nombreux PC de cette gamme pour 2021, avec un Inspiron 13, 14, 15 et 14 2-en-1 rafraîchi rejoint par un tout nouvel appareil dans l’Inspiron 16 Plus.

Comme son nom l’indique, ce dernier est un PC haut de gamme conçu pour être capable à la fois de tâches de productivité quotidiennes et de jeux. Il est alimenté par les processeurs Intel Core H-Series de 11e génération, spécialement conçus pour les jeux. Il existe également une option pour les graphiques discrets Nvidia GTX ou RTX, mais Dell n’a révélé aucun GPU spécifique.

La surchauffe est souvent un problème pendant les jeux, mais Dell annonce un «système de gestion thermique robuste» qui vise à garder les choses sous contrôle. Cependant, en l’absence de détails sur son fonctionnement, le jugement devra être réservé. Vous avez également le choix entre une batterie de 56Wh ou 86Wh, bien que la première puisse vous laisser chercher le chargeur relativement souvent.

Cet écran de 16 pouces est un écran tactile 3K (3072 x 1920), ce qui en fait le plus grand écran d’un ordinateur portable Inspiron à ce jour. Il tire parti de la technologie Dell ComfortView Plus, qui vise à réduire les émissions de lumière bleue sans sacrifier la précision des couleurs – sans en avoir un à portée de main, il est impossible de vérifier ces affirmations.

L’Inspiron 15 est déjà disponible dans une variante « Plus », mais c’est la première fois que nous voyons la marque arriver à ce plus grand format. Par rapport à cet appareil, Dell affirme que l’Inspiron 16 Plus a 11% de « zone active » en plus dans un corps qui n’est que 5% plus grand.

L’Inspiron 16 Plus débutera à 949,99 $ US. Les prix au Royaume-Uni n’ont pas encore été confirmés, mais ils seront disponibles en Europe et en Amérique du Nord à partir du 3 juin.

Plus de nouveaux appareils Inspiron

Comme évoqué ci-dessus, il est loin d’être le seul nouvel ordinateur portable Inspiron à être lancé. Dell a également mis à jour les Inspiron 13, 14 et 15 avec des puces Intel de 11e génération. Ils ont également tous l’option pour les graphiques Nvidia GTX ou MX, une rareté sur les appareils à ce prix.

Mis à part les tailles d’écran, les trois offrent la même expérience de base. Les points forts incluent des thermiques adaptatifs pour aider à gérer la consommation d’énergie, un réveil rapide du sommeil et un lecteur d’empreintes digitales en option. Il existe également une charge rapide ExpressCharge, qui, selon Dell, peut recharger tous les appareils jusqu’à 80% en 60 minutes.

Les trois appareils sont des ordinateurs portables à clapet traditionnels, mais si vous souhaitez bénéficier des fonctionnalités supplémentaires d’un cabriolet, il existe également l’Inspiron 14 2-en-1. Il offre le choix entre les derniers processeurs Intel et AMD, ainsi qu’un écran 14 pouces Full HD (1920×1080) avec charnière à 360 degrés.





Le nouvel Inspiron 14 2-en-1. Image: Dell



Les Inspiron 14 et 15 commenceront à 549,99 $ US, tandis que vous devrez payer au moins 599,99 $ US pour l’Inspiron 13. L’Inspiron 14 2-en-1 sera nettement plus cher, à partir de 729 $ US. Tous sont désormais disponibles en Europe, avant d’arriver en Amérique du Nord le 4 mai.

Nouveau OLED XPS 13

L’objectif des dernières annonces était le matériel plus abordable de Dell, mais la société n’a pas pu résister à nous taquiner à propos de la prochaine génération de XPS. Le XPS 13 9310 est arrivé à la fin de l’année dernière, avec des processeurs Intel de 11e génération et le choix entre un affichage Full HD ou 4K.

Ce modèle vous limitait à un panneau LCD, mais Dell a maintenant introduit une nouvelle version OLED de l’ordinateur portable 13 pouces. L’écran était déjà un point culminant, mais l’introduction de l’OLED pourrait l’amener au niveau supérieur.







Le nouveau XPS 13 dispose d’un écran OLED, mais son design extérieur est identique. Image: Dell



Il est clair que Dell souhaite que vous effectuiez la mise à niveau, la société proposant le nouveau modèle OLED pour 300 USD lorsque vous échangez le modèle LCD. Le prix d’un achat autonome n’a pas encore été révélé, mais il est disponible à l’achat immédiatement.

Rendez-vous sur le site Web de Dell pour acheter tout le nouveau matériel une fois qu’il sera mis en vente.

Cette nouvelle fait suite à l’Alienware m15 R5, le tout premier ordinateur portable de la marque Dell à inclure des processeurs AMD Ryzen.