Dell dévoile le premier moniteur 5K à écran large incurvé de 40 pouces au monde, ainsi que d’autres moniteurs UltraSharp

Outre les nouveaux ordinateurs portables Latitude, Dell a également dévoilé plusieurs nouveaux moniteurs, dont certains conçus pour la visioconférence et d’autres pour les présentations interactives.

Commençons par le moniteur Dell UltraSharp 40 Curved WUHD (U4021QW), le premier écran incurvé ultra large de 40 pouces au monde avec une résolution de 5K (5 120 x 2 160 px), selon Dell. Son panneau IPS offre une couverture 100% sRGB et 98% DCI-P3 et peut rendre 1,07 milliard de couleurs.

La sélection de ports sur le moniteur est tout aussi impressionnante. Le Thunderbolt 3 offre des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbit / s et peut charger votre ordinateur portable Windows ou votre MacBook jusqu’à 90 W. Il existe également un port USB-C avec une charge de 15 W pour votre téléphone. Il est facilement accessible et il y a un port USB-A pleine taille à côté, parfait pour le stockage amovible. Vous pouvez également brancher une prise Ethernet et obtenir une connectivité filaire (plus rapide et plus stable que le Wi-Fi).

Le moniteur peut également agir comme un KVM, ce qui signifie que vous connectez plusieurs ordinateurs (ou ordinateur + téléphone) au moniteur et utilisez le même clavier et la même souris pour les deux. Regardez la vidéo pour plus de détails. D’ailleurs, ce moniteur a remporté un prix de l’innovation CES 2021.

Si la version 40 pouces est trop riche pour votre sang (prix ci-dessous), le moniteur de concentrateur USB-C incurvé Dell UltraSharp 38 (U3821DW) est une version plus abordable. Il dispose d’un panneau IPS 38 ”3840 x 1600 px et bien que le port Thunderbolt soit absent, il y a toujours un USB-C avec Power Delivery. Les deux moniteurs ont également deux haut-parleurs intégrés de 9 W.

Pour les configurations multi-moniteurs, vous pouvez choisir les moniteurs de concentrateur Dell UltraSharp 24 et 27 USB-C (U2422HE / U2722DE). Ceux-ci produisent 90 W sur USB-C, ce qui signifie qu’ils peuvent alimenter des ordinateurs portables assez robustes et disposent également de ports Ethernet.

La pandémie a fait exploser la popularité de la vidéoconférence. Les trois prochains moniteurs – 24 « , 27 » et 34 « – sont conçus spécifiquement dans cet esprit. Ils ont des caméras pop-up 5 MP, des microphones antibruit et deux haut-parleurs 5W. Un bouton Microsoft Teams dédié vous permet de vous lancer rapidement dans une réunion. Les moniteurs prennent en charge la connexion Windows Hello et l’assistant numérique Cortana.

Si vous vous rencontrez en personne, découvrez les moniteurs tactiles interactifs Dell 4K disponibles en 55 « et 65 ». Ils peuvent détecter 20 points de contact, de sorte qu’ils peuvent être utilisés par plusieurs personnes simultanément (le rejet de la paume est inclus pour éviter les contacts accidentels). Deux haut-parleurs de 20 W sont intégrés.

Enfin, quelques accessoires. La souris sans fil rechargeable (MS7421W) peut durer jusqu’à 6 mois avec une seule charge. Le combo clavier et souris sans fil (KM7321W) offre une autonomie incroyable de 36 mois.

Consultez les dates de sortie et les prix de tous ces gadgets ci-dessous:

