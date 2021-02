Dell bat les estimations de revenus grâce à la forte demande d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables

Dell Technologies Inc a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d’affaires du trimestre de vacances jeudi, aidé par la demande pour ses ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, la plupart des bureaux ayant continué à travailler à distance pendant la crise sanitaire du COVID-19.

Le chiffre d’affaires de son groupe de solutions client, qui comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les tablettes, s’est élevé à 13,8 milliards de dollars, en hausse de 17% par rapport à l’année précédente. La société a déclaré qu’elle avait expédié un record de 50,3 millions d’unités en 2020.

Un virage mondial vers le travail et l’apprentissage à distance au début de l’année dernière a fait grimper la demande de produits de poste de travail à distance, ce qui a profité aux fabricants de matériel informatique et aux fournisseurs de services cloud.

Dell est dans une position avantageuse pour capitaliser sur la croissance projetée à un chiffre moyen des dépenses informatiques en 2021, a déclaré le chef de l’exploitation Jeff Clarke.

Le chiffre d’affaires de son activité de centre de données s’est élevé à 8,8 milliards de dollars au cours du trimestre, en ligne avec un an plus tôt, tandis que les ventes de VMware Inc étaient de 3,3 milliards de dollars. Dell prévoit de céder sa participation de 81% dans l’unité logicielle pour aider à réduire la dette.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 9% à 26,1 milliards de dollars au cours des trois mois clos le 29 janvier, tandis que les analystes avaient estimé à 24,5 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net attribuable à la société est passé de 408 millions de dollars un an plus tôt à 1,2 milliard de dollars, ce qui a permis de réduire les frais administratifs de 19% au cours du trimestre.