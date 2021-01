Le dernier appareil de Dell reconnaît qu’il y a une augmentation de la demande de Chromebooks bon marché, car de nombreux enfants et enseignants passent à des environnements d’apprentissage virtuels. Le Chromebook 3100 de Dell est à peu près aussi d’entrée de gamme qu’avec son petit écran, ses énormes lunettes et sa construction entièrement en plastique noir.

Il y a une webcam intégrée et un clavier résistant aux éclaboussures. Ce Chromebook a été conçu dans un souci de durabilité. Dell affirme que l’appareil peut résister à des chutes de 30 pouces sur de l’acier et durera à travers «des milliers de micro-chutes de 4 pouces sous plusieurs angles».











Il existe un écran non tactile de 11,6 pouces 1366 x 768 px, 4 Go de RAM LPDDR4 à 2400 MHz et 16 ou 32 Go de stockage eMMC. En interne, il existe un processeur Intel Celeron bicœur avec le modèle Intel XMM 7350 Global LTE en option.

La batterie de 42 Wh est conçue pour une durée d’utilisation de 14 heures et le Chromebook prend en charge le chargement USB-C de 65 W. L’appareil est livré avec deux ports USB-A, deux ports USB-C 3.1 (mais la variante LTE n’a qu’un seul port. Il y a également une prise casque 3,5 mm à bord.

Ce Chromebook est commercialisé pour le segment de l’éducation, mais sera à terme disponible pour le grand public. Dell affirme que les prix et la disponibilité seront annoncés ce printemps.