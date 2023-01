Dell a un nouveau moniteur avec, en gros, tout

Dell intègre tout ce à quoi une abeille ouvrière peut penser dans son nouvel UltraSharp 32 (U3224KB). Il s’agit d’un nouveau moniteur CES de 32 pouces avec un panneau noir IPS de résolution 6K (c’est-à-dire 6 144 x 3 456 pixels), ainsi qu’une pléthore de graphiques et de cloches et de sifflets axés sur la productivité. L’écran IPS Black a un contraste plus élevé que les panneaux IPS typiques – et il a bien été testé dans le Version 4K du moniteur que j’ai examiné l’année dernière.

Quels cloches et sifflets?

Webcam 4K

Réseau de micros et haut-parleurs doubles de 14 watts

Ports USB intelligents orientés vers l’avant

Certification DisplayHDR 600 et couverture de la gamme de couleurs P3 à 99 %

Prise en charge de Thunderbolt 4 avec DisplayPort 2.1, alimentation de 140 watts, commutation automatique des périphériques entre deux systèmes connectés et une connexion Ethernet

Prise en charge de la rotation en orientation portrait

Thunderbolt et la haute résolution ainsi que la puissance de 140 watts le rendent particulièrement adapté à une utilisation avec un Mac, bien qu’il puisse perdre certaines fonctionnalités qui pourraient dépendre des logiciels Windows (comme cela arrive fréquemment).

Dell prévoit de l’expédier d’ici la fin juin. Il n’y a pas encore de prix, mais ce ne sera probablement pas bon marché.

Deux autres Dell UltraSharps sont actualisés : le U4323QE de 43 pouces avec une résolution 4K et un concentrateur USB-C (livraison ce mois-ci pour 1 330 $) ; et l’écran U3423WE incurvé de 34 pouces de 3 440 x 1 440 pixels, également avec un concentrateur USB-C (livraison ce mois-ci pour 1 260 $).

Ce n’est que le début de ce qui promet d’être une semaine pleine d’annonces CES pour les PC, les moniteurs et les composants.