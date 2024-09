Delkin Devices lance des cartes CFexpress Type A haute capacité de nouvelle génération, un lecteur USB 4.0 ultra-rapide et une solution de stockage tout-en-un

POWAY, CA / ACCESSWIRE / 23 septembre 2024 / Delkin Devices, leader dans le domaine du stockage haute performance et des équipements photo, présente fièrement les derniers ajouts à sa gamme de produits en pleine croissance : cartes mémoire BLACK CFexpress™ Type A 4.0 VPG200 haute capacité, un lecteur de carte mémoire à fente unique USB4 CFexpress Type B ultra-rapide et un sac de stockage polyvalent pour cartes CFexpress Type B + SD.

Cartes mémoire CFexpress™ Type A 4.0 VPG200 NOIRES

Les nouvelles cartes mémoire BLACK CFexpress™ Type A 4.0 VPG200 de Delkin sont conçues pour dépasser les exigences actuelles en matière d’enregistrement et de transfert à grande vitesse. Conçues pour les professionnels qui ont besoin de fiabilité et de rapidité, ces cartes offrent :

• Vitesse de lecture maximale : Jusqu’à 1830 Mo/s

• Vitesse d’écriture en rafale:Jusqu’à 1740 Mo/s

• Vitesse d’écriture séquentielle soutenue : Jusqu’à 500 Mo/s

• Options de capacité: 480 Go (DCA4BV2480) et 960 Go (DCA4BV2960)

• Garantie de remplacement de 48 heures

Idéales pour les photographes et vidéastes professionnels capturant des images haute résolution ou des vidéos 8K, ces cartes sont largement testées avec des appareils photo haut de gamme, notamment les Sony® a1, a7 IV, a7R V, a7S III, a9 III, FX3, FX6 et FX30.

Lecteur de carte mémoire USB4 CFexpress™ Type B

Le lecteur de carte mémoire USB4 CFexpress™ Type B (DDREADER-60) est conçu pour améliorer l’efficacité du flux de travail avec des fonctionnalités telles que :

• Conception à fente unique : Compatible avec les cartes CFexpress Type B 4.0

• Rétrocompatibilité : Prend en charge les cartes CFexpress Type B 2.0

• Taux de transfert : Jusqu’à 40 Gbit/s (5 Go/s) via USB 4.0

• Câble USB 4.0 certifié

• Garantie limitée de 5 ans

Transférez des fichiers volumineux tels que des images RAW haute résolution et des vidéos 8K, 6K ou 4K à des vitesses fulgurantes allant jusqu’à 40 Gbit/s, soit deux fois plus vite que l’USB 3.2. La construction en aluminium anodisé du lecteur, équipée de plusieurs dissipateurs thermiques, assure un refroidissement efficace tout en offrant un stockage interne sécurisé.

Sac de rangement pour carte CFexpress Type B + SD

Le boîtier de rangement pour carte SD + CFexpress™ Type B de Delkin (DTOTE-CBS) est un boîtier compact et durable conçu pour stocker en toute sécurité les supports essentiels :

• Capacité de stockage de la carte : Maintient en toute sécurité (3) cartes CFexpress™ Type B, (2) cartes SD et (2) cartes microSD

• Durabilité:Dispose d’une doublure en caoutchouc moulé, d’une coque extérieure durable, d’une fermeture à pression pour un rangement sécurisé et d’une laisse pratique pour une portabilité accrue

Idéale pour les professionnels en déplacement, cette solution de stockage offre une protection fiable et une portabilité facile pour tous les éléments multimédias essentiels.

Dans le cadre du lancement, Delkin offre 250 sacs de stockage CFexpress Type B + carte SD aux membres de sa liste de diffusion Club. En rejoignant Club Delkin, les membres ont accès à des produits gratuits, à des informations d’experts, à l’inspiration de photographes professionnels, à des mises à jour sur les sorties de produits Delkin du quatrième trimestre 2024 et à des offres spéciales exclusives de l’usine non disponibles au public.

Ces produits sont disponibles à l’achat sur Amazon, B&H Photo and Video, Yodobashi Camera (Japon), Wex Photo Video (Royaume-Uni) et divers autres détaillants mondiaux.

À PROPOS DE DELKIN DEVICES, INC.

Le groupe grand public de Delkin Devices fabrique des périphériques de stockage et des accessoires numériques pour le marché de la photographie. Delkin est en activité depuis 1986 et possède des bureaux aux États-Unis et en Europe.

Pour plus d’informations sur ces produits ou sur tout autre produit Delkin, veuillez contacter Tony Diaz au [email protected].

Coordonnées

Tony Diaz

Chef de produit senior

[email protected]

858-391-3079

