Deliveroo, Uber et Bolt parmi les entreprises alignées pour offrir des réductions aux étudiants piégés

Les FIRMS font la queue pour offrir aux étudiants des incitations à obtenir des jabs Covid-19 – y compris des réductions sur les pizzas et les trajets en taxi.

Uber a confirmé hier qu’il leur offrirait 10 £ de réduction sur un voyage ou des plats à emporter tels que des kebabs cet automne.

Les étudiants qui posent pour un selfie à l’extérieur d’un centre de vaccination peuvent recevoir un bon d’achat d’applications telles que Uber et Deliveroo Crédit : Louis Wood

Uber était l’une des deux douzaines de grandes marques en pourparlers avec le gouvernement pour offrir des incitations aux étudiants qui se font piquer Crédit : Alamy

Les patrons des applications de covoiturage et de livraison de nourriture ont déclaré que tout jeune qui poserait pour un selfie à l’extérieur d’un centre de vaccination recevrait le bon.

Les rivaux Bolt et Deliveroo, ainsi que le restaurant Pizza Pilgrims, faisaient partie d’une vingtaine d’autres grandes marques ce soir en pourparlers avec le gouvernement pour offrir des incitations similaires.

Les ministres s’inquiètent du fait que seulement 67% des personnes âgées de 18 à 29 ans en Angleterre ont reçu une première dose d’un vaccin.

Ils essaient d’utiliser une approche « de la carotte et du bâton » pour encourager une plus grande participation, en particulier avant le début des sessions universitaires le mois prochain.

Le retour des étudiants fera craindre une nouvelle vague de Covid.

Deux jabs seront obligatoires pour entrer dans une boîte de nuit à partir de l’automne.

Cependant, les premiers efforts visant à forcer tous les étudiants à subir un double coup ont été abandonnés après un contrecoup.

Au cours des prochaines semaines, un certain nombre d’autres incitations seront déployées pour accompagner la menace d’interdire les jeunes adultes non vaccinés des sites.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré hier : « Merci à toutes les entreprises qui se mobilisent pour soutenir cette importante campagne de vaccination. »

Et il a exhorté les jeunes: « Une fois disponible, veuillez sortir et profiter des réductions. »

Le ministre des Jabs, Nadhim Zahawi, a ajouté : « Merci aux entreprises qui ont soutenu cette mission – veuillez obtenir vos jabs dès que vous le pouvez et faites une bonne affaire. »

Uber a déclaré qu’il était fier de travailler avec le gouvernement sur cette « campagne importante pour encourager tout le monde à obtenir son jab ».

Il a déclaré qu’il enverrait une notification push à des millions de téléphones portables de ses utilisateurs la semaine prochaine pour leur rappeler de se faire piquer dès que possible.

Bolt était « ravi » de soutenir la campagne, déclarant : « Obtenez un Bolt, prenez un jab, vivez. »

La société de taxis offrira un crédit de trajet gratuit aux personnes pour se rendre à un centre de vaccination dans les villes universitaires après une offre similaire de 250 000 £ aux centres de vaccination de Londres cette année.

Le fondateur de Pizza Pilgrims, Thom Elliot, a déclaré: « En rendant votre jab aussi facile que de prendre une pizza, nous espérons pouvoir aider nos équipes et nos clients à obtenir leurs première et deuxième doses aussi facilement et rapidement que possible. »

L’opinion était divisée sur la dernière décision, certains des critiques les plus virulents des passeports vaccinaux ayant accueilli le plan avec prudence.

Le radiodiffuseur et ancien politicien Nigel Farage a déclaré: « C’est mieux que de nous intimider, je suppose. »

Mais le député conservateur Steve Baker a riposté, affirmant qu’il serait « plus simple de leur payer des frais fixes ».

Et Tim Blake, professeur de politique à la Queen Mary’s University de Londres, a qualifié le projet de « gadget ».

Il a déclaré que les jeunes ont le droit d’attendre plus qu’une « poignée de bons pour des manèges et des pizzas ».

Il a ajouté : « Les gadgets sont formidables et le gouvernement devrait avoir le mérite de sortir des sentiers battus.

« Mais ce que les jeunes ont vraiment besoin – et méritent – du gouvernement, c’est d’un plan de relance post-Covid prévoyant et correctement financé. »

Hier – alors que l’on craignait de plus en plus que les passeports pour les vaccins ne soient introduits par la porte arrière pendant les longues vacances d’été parlementaires – un politicien a même demandé que les députés soient rappelés à Westminster.

Andrew Bridgen est l’un des 43 députés conservateurs qui ont signé une déclaration s’opposant aux passeports vaccinaux.

Il a averti que le Premier ministre Boris Johnson se dirigerait vers une « défaite embarrassante » s’il poursuivait son projet d’interdire les Britanniques non piqués des boîtes de nuit et des grands événements.

M. Bridgen, député de North West Leicestershire, a déclaré à la radio LBC: «Je pense que si le gouvernement est sérieux au sujet de la menace d’introduire des passeports vaccinaux nationaux, alors, bien sûr, le Parlement devrait être rappelé.

« Il s’agit d’une atteinte très grave aux libertés des personnes, c’est fondamentalement sans précédent dans ce pays, et moi et un certain nombre de collègues nous y opposerions. »

Il était soutenu ce soir par le grand conservateur Sir David Lidington, qui a déclaré qu’un « certificat d’approbation du gouvernement » pour accéder à certains événements créerait un « précédent dangereux ».