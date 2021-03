Deliveroo rejette les accusations selon lesquelles il ne traite pas ses coureurs correctement et affirme que sa plate-forme leur donne la flexibilité de travailler quand ils le souhaitent, tout comme des rivaux comme Just Eat et UberEats. Il dit que les coureurs gagnent 13 £ de l’heure en moyenne pendant les périodes les plus chargées.

Le plus grand gestionnaire de fonds du Royaume-Uni, Legal and General Investment Management, qui gère plus de 1,3 billion de livres sterling d’actifs, a déclaré qu’il ne serait probablement pas impliqué, invoquant des préoccupations concernant l’économie des petits boulots dans laquelle Deliveroo opère et la structure de l’actionnariat de la société. Aberdeen Standard et Aviva Investors, qui gèrent plus de 800 milliards de livres entre eux, se sont déclarés préoccupés par les droits des travailleurs de Deliveroo, tandis que M&G Investments a déclaré qu’il prévoyait également de sauter l’introduction en bourse.

