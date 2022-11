Délit de fuite avec poussette filmé à Montréal

Un enfant d’un an a survécu à un délit de fuite après que la poussette de sa mère a été heurtée par un véhicule alors qu’elle traversait la rue dans l’arrondissement d’Outremont à Montréal la semaine dernière, selon la police.

L’incident a été capté par une caméra de surveillance à l’extérieur du domicile d’un résident qui habite près du site de l’accident, à l’intersection des avenues Bloomfield et Lajoie. La vidéo a été publiée en ligne alors que les membres de la communauté sont choqués par l’incident et espèrent que le conducteur sera retrouvé par la police.

La vidéo montre le conducteur s’approche lentement de l’intersection mais au lieu de s’arrêter au stop, le véhicule continue de rouler, poussant la poussette dans la rue. La personne qui pousse la poussette ne semble pas heurtée par le véhicule.

Le propriétaire qui a enregistré la vidéo a confirmé à CTV News qu’elle avait été enregistrée l’après-midi du 16 novembre.

Les ambulanciers paramédicaux et la police de Montréal ont déclaré avoir reçu un appel au 911 vers 14 h 40 et se sont rendus sur les lieux de l’accident. Lorsque le policier est arrivé, la mère et l’enfant avaient déjà été envoyés à l’hôpital par mesure de précaution. Le nourrisson n’a pas été blessé.

Jeanne Drouin, une porte-parole de la police, a déclaré que les enquêteurs étaient revenus peu de temps après et avaient parlé à des témoins.

“Comme vous tous, je suis sous le choc après avoir regardé cette vidéo”, a écrit le maire d’Outremont, Laurent Desbois, dans un tweet mardi soir. “Je suis en communication avec le SPVM et j’espère qu’ils pourront identifier rapidement le conducteur du véhicule.”

Malgré tout cela, je suis soulagé d’apprendre que l’enfant se porte bien. #polmtl https://t.co/whVXvaM1m3 — Laurent Desbois_Outremont (@LDesbois_Outrmt) 23 novembre 2022

La police a déclaré que le véhicule suspect était noir mais n’avait pas d’autres descriptions.

L’enquête policière est toujours en cours.